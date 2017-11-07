Киев, 7 ноября, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поблагодарил Верховную раду за то, что она оставила его в должности главы МВД. Свою благодарность Аваков опубликовал сегодня, 7 ноября, в своем микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Аваков

«Благодарю парламент за поддержку. Спасибо 31 народному депутату за оказанное недоверие. Мир вам», — написал Аваков.

Напомним, ранее сегодня Верховная рада Украины не стала отправлять в отставку министра внутренних дел Авакова. Проект постановления об отставке Авакова поддержал только 31 парламентарий при необходимых 226.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, когда бывший президент Грузии, лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили начал бессрочные протесты в правительственном квартале Киева, Аваков отказался выполнять поручение президента Украины Петра Порошенко о силовом разгоне этих акций.

31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало сына Авакова — Александра в рамках расследования уголовного дела, возбужденного ещё в начале 2015 года в связи с хищением бюджетных средств, выделенных на покупку «тактических рюкзаков» для украинской Нацгвардии.

Именно после этого в Раде были зарегистрированы два проекта постановлений об отставке Авакова.