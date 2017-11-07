Ижевск, 7 ноября, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Полномочия двоих депутатов из числа депутатов муниципального образования «Кильмезское» в Удмуртии прекращены досрочно в связи с нарушением ими законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности, в части исполнения ими обязанности по предоставлению сведений о своих доходах и расходах. Соответствующее представление в совет депутатов Селтинского района внес прокурор, сообщает ИА REGNUM.

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В ходе проверки исполнения требований законодательства установлено, что депутаты не предоставили в представительные органы местного самоуправления сведений о своих доходах и расходах за 2016 год.

Напомним, в конце октября в связи с непредставлением деклараций о доходах и расходах лишились мандатов четверо депутатов в Сюмсинском районе республики.

Также в октябре 2017 года прокуратура выявила неточности в сведениях о доходах и расходах за 2016 год, представленных шестью депутатами Гордумы Ижевска. Однако до настоящего времени по этому вопросу никакого решения не принято.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2016 года глава Удмуртии Александр Соловьев освободил от занимаемой должности вице-премьера правительства республики Андрея Кузнецова.

Причиной увольнения стало то, что в декларации за 2015 год Кузнецов не указал 226 тыс. рублей, полученные от Камского института гуманитарных и инженерных технологий.

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В январе 2017 года стало известно, что в действиях бывшего вице-премьера Удмуртии следствие не нашло состава преступления. Сотрудники следственного комитета выяснили все обстоятельства произошедшего и установили, что действия чиновника «не образуют состава какого-либо преступления».