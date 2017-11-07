Москва, 7 ноября, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о введении на территории РФ системы tax free профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Согласно инициативе в некоторых регионах РФ в пилотном режиме появится система tax free, которая действует во многих странах мира. Речь идет о возврате иностранным гражданам налога на добавленную стоимость (18%) на товары, которые они приобрели в РФ.

Таким образом, граждане других стран в течение года смогут вернуть себе уплаченный ранее НДС при вылете из РФ или покидании территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Нововведение не коснется граждан стран ЕАЭС, поскольку торговля на территории союза не облагается пошлинами.

Как отмечали в Минфине в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении, система tax free появится только в некоторых городах и в тестовом режиме. Участвовать в пилотном запуске будут три города — Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Впрочем, в тексте самого документа таких уточнений нет.

«Этот законопроект с моей точки зрения, можно отнести к пилотным законопроектам: мы запускаем его, но это не значит, что у нас, как во всех странах, появится налаженный механизм. Мы должны его обкатать и посмотреть, что из него можено будет сделать потом», — заявил в ходе заседания глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

По его словам, комитет не планировал вносить много поправок в текст законопроекта, поскольку в ходе запуска системы надеется увидеть, какие именно изменения необходимы. Для устранения проблем в ходе реализации закона правительство будет издавать необходимые подзаконные акты.

Впрочем, некоторые нормы депутаты прописали сразу. Так, в частности, профильный комитет исключил возможность сплошного истебования налоговыми органами документа для проведения налоговых проверок.

Кроме того, депутаты также прописали норму, согласно которой закон, как и предполагалось, вступает в силу 1 января 2018 года, однако до 1 октября 2018 года налоговые органы смогут требовать с иностранцев чеки на совершенные покупки. Предполалагется, что после этой даты система будет работать в автоматическом режиме.

Депутаты планируют рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 10 ноября.