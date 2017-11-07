Киев, 7 ноября, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Сотрудники коммунальных служб очистили от цемента монумент Вечного огня на мемориальном комплексе «Вечной Славы» в Киеве. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщают украинские СМИ со ссылкой на «Киевблагоустройство».

Garik 11 Вечный огонь. Киев

Уборку монумента производили сотрудники предприятия «Киевгаз», которое является балансодержателем монумента.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, в ночь с 6 на 7 ноября неизвестные залили цементом газовую горелку Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата. На месте инцидента полиция обнаружила восемь ведер, в которых вандалы принесли раствор.

В апреле 2017 года вандалы похитили бронзовые детали мемориала. Памятник был восстановлен.

В 2010 году украинская националистка Анна Синькова пыталась поджарить яичницу и сосиски на Вечном огне. Прокуратура Печерского района вынесла ей обвинение по ст. 297 ч. 2 УК Украины («Надругательство над могилой»). Синькову приговорили к трем годам лишения свободы с отсрочкой на два года.