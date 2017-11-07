Махачкала, 7 ноября, 2017, 17:55 — ИА Регнум. В Дагестане ведется проверка по информации о вымогательстве денежных средств у водителей большегрузов на границе с Азербайджаном. Конфликт перевозчиков и таможенников вызвал длительные простои машин, которые везут в том числе и скоропортящиеся продукты питания. В проблемах, возникших на таможенном терминале «Виадук» Магарамкентского района Дагестана, поручил разобраться заместителю председателя правительства республики Рамазану Джафарову временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев, пишет РИА «Дагестан».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

Перевозчики, выстроившиеся в многокилометровой автоочереди, обвинили в поборах таможенников. В республику прибыла комиссия из Москвы для расследования фактов вымогательства денежных средств у водителей большегрузов сотрудниками таможенной и фитосанитарной служб, пишет РИА «Дербент».

По словам дальнобойщиков, им приходится платить 5000 рублей фитосанитарной службе и 4700 рублей сотрудникам таможни. Однако там назвали эти суммы законными пошлинами за проверку грузов и пропуск машин. Но, как рассказали информационному агентству водители, оплата проходит без каких-либо квитанций и кассовых чеков, поэтому они не уверены, что эти сборы законны.

Общественная организация «Союз грузоперевозчиков Дагестана» организовала акцию протеста против незаконных, по мнению ее представителей, поборов. 31 октября водители большегрузов собрались у пункта таможенного контроля «Виадук» в Магарамкентском районе. Дагестанских водителей поддержали их коллеги из Азербайджана, очередь из машин растянулась на несколько километров.

Выясняют причину протеста дальнобойщиков и в Северо-Кавказском таможенном управлении.

«В ряде средств массовой информации появились неоднозначные публикации о деятельности таможенных органов Северокавказского региона. В настоящее время Федеральной таможенной службой и Северо-Кавказским таможенным управлением проводится работа по изучению опубликованных сведений, о результатах которой будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Читайте также: В Дагестане на взятке попался инспектор Махачкалинского таможенного поста

Начальника отдела Дербентского таможенного поста уличили во взяточничестве

Стоит отметить, что согласно данным подразделения по противодействию коррупции в таможенных органах, в первом полугодии 2017 года в России было возбуждено 298 уголовных дел о преступлениях, совершенных сотрудниками ведомства, из них по делам о коррупции — 91 уголовное дело.

Подозреваемыми по ним проходят 48 должностных лиц таможенных органов. За аналогичный период 2016 года было возбуждено 106 уголовных дел о коррупции в отношении 63 должностных лиц.