Ярославль, 7 ноября, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Сегодня на заседании комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству депутаты совместно с представителями администраций Ярославля и Рыбинска обсудили вопросы, связанные с деятельностью предприятий городского пассажирского транспорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru В Ярославле могут исчезнуть трамваи

В настоящее время в ведении мэрии Ярославля находятся пассажирское автотранспортное предприятие (ПАТП-1) и АО «Яргорэлектротранс». По информации, предоставленной департаментом городского хозяйства Ярославля, на ПАТП-1 работает 947 человек, а средняя заработная плата составляет 25 513 рублей. На балансе у предприятия 205 единиц подвижного состава. За последние 8 месяцев было выведено из эксплуатации 15 автобусов и закуплено 10 новых ЛИАЗов на сумму в 92 млн рублей. По приведенным данным, автобусы большой и очень большой вместимости отработали своей ресурс, что резко снижает надежность и безопасность перевозок.

Депутатам были представлены следующие цифры:

«На 1 августа общество имеет 205 автобусов, из которых полностью амортизирована 151 единица, начисляется амортизация по 49 единицам. Доходы по городским перевозкам по плану составляют 377 млн рублей, фактически — 337 млн, расходы — 483 млн рублей по плану и 446 млн — по факту. То есть финансовый результат без субсидии из бюджета составил минус 105 млн».

Не лучше дела и на АО «Яргорэлектротранс», где работает 1 381 человек. Средняя заработная плата составляет 21 086 рублей. На балансе предприятия находится 116 троллейбусов (проамортизированы 102 единицы) и 58 трамваев (проамортизированы 39 единиц). По результатам работы за 8 месяцев «Яргорэлектротранс» несет значительные убытки. Доходы составили 358 млн рублей, расходы — 507 млн рублей. Учитывая субсидию из бюджета в сумме 61 млн, финансовый результат предприятия — минус 87 млн рублей.

Причин у этого несколько: снижение пассажиропотока, высокая изношенность подвижного состава, невозмещение из городского бюджета средств за амортизацию.

Депутат Александр Воробьев попытался получить развернутые ответы на несколько вопросов.

«На сегодняшний день для ПАТП-1 хотя бы 10 единиц транспорта приобретено, а для «Яргорэлектротранса» — ни одной. Износ троллейбусов составляет 90% — на чем дальше будем ездить?» — поинтересовался депутат.

На что получил ответ: ситуация такая, какая есть на сегодняшний день.

Александр Воробьев озвучило информацию о том, что руководитель «Яргорэлектротранса» срочно готовит документы для передачи предприятия в концессию, но официального подтверждения получить не смог. Точно так же он не услышал внятного ответа на вопрос — каким образом предприятие, находящееся в кризисной ситуации, выделяет средства на закупку иллюминации для праздничного оформления города.

Представители мэрии Ярославля отметили, что для выправления положения дел рассматривается возможность изменения маршрутной сети, ее оптимизация. Кроме того, в связи с подорожанием поезда в маршрутках они надеются на то, что часть пассажиропотока из коммерческого сектора перейдет в социальный. Иными словами, ярославцы пересядут из маршруток к трамваи и троллейбусы, тем самым немного вырастет выручка.

Информацию администрации Рыбинска и Ярославля мы приняли к сведению. В адрес мэрии и муниципалитета областного центра высказали несколько рекомендаций, а именно — принять срочные меры по стабилизации работы транспортных предприятий. Необходимо также предусмотреть своевременную выплату субсидий на возмещение затрат и обновление парка транспортных средств, и разработать программу развития городского пассажирского транспорта. Этот вопрос мы решили оставить на контроле»,— отметил председатель комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству Николай Бирук.

Парламентарии рассмотрели и предварительные итоги строительства социально-значимых объектов в Ярославской области. Эти работы финансируются за счет адресной инвестиционной программы в объеме 1,26 миллиарда рублей.