Салехард, 7 ноября, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Оленеводы Ямала просят главу региона Дмитрия Кобылкина разрешить отстрел дикого оленя. Самостоятельные и сильные особи «со стороны» уводят за собой домашних оленей в тундру. Стада становятся меньше, оленеводы теряют своих парнокопытных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Visitnao.ru Упряжка

«У частников немалое количество оленей дикие увели за собой. Такого еще не было в Ямальском районе. Необходимо Кобылкину разрешить охоту на дикого оленя, тогда хоть что-то полезное для тундровиков сделает», — жалуются оленеводы в паблике «Голос тундры».

Северный олень

Проблема сманивая домашних оленей в никуда дикими собратьями поднимается на Ямале давно. Но в этом году она дошла до крайности.

«Олени чувствуют силу и превосходство «дикаря» и следуют за ним как за вожаком. Сложность решения вопроса в том, что на Ямале введен мораторий на отстрел северного оленя. Оленеводы могут только отпугивать животное», — сообщил «Север-Пресс» депутат Законодательного собрания ЯНАО Эдуард Яунгад.

Парламентарий готовит соответствующие запросы с предложениями в ряд ведомств, в том числе и природоохранное. В правительстве ЯНАО информированы о движении дикого северного оленя с севера на юг. Это для диких особей несвойственно, говорят в департаменте АПК ЯНАО. Обычно дикие олени водятся на острове Белый и они внесены в региональную Красную книгу. Прежде чем дать разрешение на отстрел диких животных, необходимо оценить их численность и меру опасности, считают в правительстве ЯНАО.

Отметим, что с подобными проблемами, когда мигрирующие дикие олени уводят из стада домашний скот, сталкиваются и в Якутии. Для розыска отбившихся от стада ручных оленей даже поднимаются вертолеты.