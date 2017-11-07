Москва, 7 ноября, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Министерство транспорта РФ разработало ограничения для авиакомпаний, которые часто задерживают рейсы. Информация об этом появилась сегодня, 7 ноября, на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Зал ожидания

В частности, Минтранс предлагает ограничить чартерные рейсы тех компаний, которые многократно задерживают вылеты рейсов. Уточняется, что ограничения вступят в силу, если 20% от общего числа выполненных за месяц рейсов будут осуществлены с задержкой более 2 часов или отменены.

В проекте отмечается, что на ограничения не повлияют рейсы, задержанные из-за метеоусловий.

Решение о вступлении ограничений в силу будет принимать межведомственная комиссия по допуску на основании материалов, предоставленных Росавиацией.

Ранее сообщалось, что Росавиация начала ежедневно публиковать список рейсов с задержками, так как подобные случаи значительно участились. В свою очередь авиакомпании объясняют длительные задержки поздним прибытием воздушных судов или нехваткой провозных мощностей.