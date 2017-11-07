Оренбург, 7 ноября, 2017, 17:58 — ИА Регнум. В Оренбурге 7 ноября прошли демонстрация и митинг в честь 100-летия Октябрьской революции. Готовилось зрелищное шествие, но ожидания не оправдались. Из самодельной техники в строй смогли ввести только «броневик», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Возглавили колонну конники. Кони позаимствованы на время у детской юношеской спортивной школы. Обмундированием девушек снабдило отделение КПРФ

Наталья Хомутова ИА REGNUM Колонна начинает построение. Лозунги, которые звучали на демонстрации, по мнению лидера оренбургских коммунистов Максима Амелина, сегодня становятся актуальны

Однако транспорт постоянно глохнул. Одетый в форму матроса коммунист воодушевлённо кричал: «Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! Ура!» Однако его с трудом было слышно в колонне, поэтому поддержки громогласное «Ура» не нашло. Рупор у организаторов был, но почему-то им не воспользовались в данном случае. Когда «броневик» практически уже добрался до набережной, на которой был запланирован митинг, и снова заглох, «матрос» не выдержал и иронично заметил в сторону следующей за броневиком колонны: «Могли бы и подтолкнуть».

Наталья Хомутова ИА REGNUM Во главе колонны двигался «броневик»

Между тем вторая единица — гордость оренбургского отделения КПРФ — самоходная «Аврора» так и осталась во дворе офиса. Многолетнее хранение на открытом воздухе и износ дали о себе знать. Мотоблок не смогли завести. Поэтому демонстрация прошла без «крейсера».

Наталья Хомутова ИА REGNUM «Крейсер» остался во дворе офиса оренбургского отделения КПРФ

Пока колонна шествовала по главной пешеходной улице (Советской), коммунисты признались корреспонденту ИА REGNUM, что технике уже много лет и собирали её местные умельцы-коммунисты. Использовали при этом обычные мотоблоки и обшивали их металлическими листами. Перед демонстрациями «аврору» неоднократно задерживали автоинспекторы, но, как утверждают, в отделении КПРФ предъявить ничего не могли, поскольку техника не является транспортным средством. Обходилось без штрафных санкций.

Народ на площадке возле Дома офицеров начал собираться задолго до начала шествия и митинга. Участникам шествия раздавали красные воздушные шары, красные ленточки, значки.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Праздничное настроение создавал сводный духовой оркестр

Колонна шествовала мимо областной библиотеки им. Н.К. Крупской, возле здания которой установлена вот такая фигура:

Наталья Хомутова ИА REGNUM Фигура вождя революции В. И. Ленина перед зданием областной библиотеки им. Н. К. Крупской

По словам первого секретаря обкома КПРФ Максима Амелина, логичным был бы митинг на главной городской площади возле большого памятника Ленину. Но областной закон запрещает публичные акции на этом месте. Поэтому митинг согласовали возле Музея истории города на ул. Набережной.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Митинг на Набережной

По итогам митинга участники приняли резолюцию. Однако в её содержание пришлось внести коррективы. Член КПРФ Бэлла Рахальская потребовала: «Руки прочь от мавзолея!» И её единогласно поддержали.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM женщина подчеркнула, что тело Ленина находится ниже уровня земли, это значит, он похоронен по христианским канонам и не надо тревожить его. Не надо также разрушать авторитет Ленина. Владимир Ильич является создателем партии нового толка и вождём революции. Кроме того, его величайшая заслуга в реализации такой формы устройства страны, как государственное единство советских республик.