Севастополь, 7 ноября, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Севастополя одобрили повышение ставок транспортного налога для грузового транспорта и мотоциклов с 1 января 2018 года. Изменения в закон Севастополя «О транспортном налоге» приняты в первом чтении 7 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель фуры

«Законопроектом предлагается повысить ставки налогов для мотоциклов, грузовым автомобилям, снегоходам и мотосаням начиная с 2018 года», — сказал директор департамента Владимир Штоп.

Он добавил, что налоговая нагрузка по этим категориям транспорта вырастет на 1800 рублей в год, но при этом увеличенная ставка будет ниже, чем в ЮФО и сравнима с установленной в Республике Крым. Бюджет города получит 11 млн рублей в год, сообщил финансист.

Депутат Вячеслав Аксёнов поддержал повышение ставок налога, отметив, что в данном случае, происходит согласованное выравнивание ставок с Республикой Крым.

Сейчас, согласно закону города «О транспортном налоге», грузовые автомобили в зависимости от мощности двигателя оплачивают от 5 до 17 рублей с каждой лошадиной силы.

С января налоги повысят для крупного грузового транспорта: мощностью до 100 лошадиных сил — до 12 рублей вместо пяти; свыше 100 л.с. — 20 рублей вместо восьми. За грузовики мощностью двигателя свыше 150 л.с. будут взимать налог в сумме 25 рублей, ранее ставка составляла 10 рублей; свыше 200 л.с. — 30 рублей вместо 18 рублей. Владельцы грузовиков с мощностью двигателя свыше 250 л.с. будут оплачивать 40 рублей транспортного налога за каждую лошадиную силу. Владельцы мотоциклов с мощностью двигателя свыше 35 л/с будут оплачивать 10 рублей вместо восьми, с каждой лошадиной силы.

Планы об изменении «неэффективных для пополнения бюджета льготных налогов» звучали еще летом 2017 года. Однако, согласившись увеличить транспортный налог, законодатели отказались отменить льготы для участников свободной экономической зоны.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Севастополя констатируют, что за последние годы на улицах города количество транспорта возросло на 30%. Для нормализации обстановки на загруженных дорогах планируется расширение улично-дорожной сети и транспортная реформа.