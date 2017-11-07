Тула, 7 ноября, 2017, 16:41 — ИА Регнум. Торжественная церемония награждения победителей VIII Международного кинофестиваля коротких фильмов «Шорты» состоялась в Тульской областной филармонии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области 7 ноября.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Туле наградили победителей фестиваля коротких фильмов «Шорты»

От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина участников и гостей кинофестиваля поприветствовала директор Фонда развития «Перспектива» Юлия Федосеева.

От главы региона организатору фестиваля коротких фильмов «Шорты» Михаилу Канаеву был вручен специальный приз — мини-стедикам (система стабилизации съёмочной камеры для видеосъёмки в движении).

«За 7 лет кинофестиваль «Шорты» стал одной из визитных карточек Тульской области и привлек внимание тысяч зрителей к короткометражным фильмам. Сегодня это площадка, где молодые режиссеры, актеры и сценаристы могут заявить о себе. Из года в год фестиваль становится все популярнее и уже имеет статус международного. Уверен, что кинофестиваль и дальше будет активно развиваться и поможет многим молодым талантам войти в мир большого кино», — говорится в приветствии губернатора.

VIII Международный кинофестиваль коротких фильмов «Шорты» стартовал 7 июля. Работы принимались до 1 октября. С 7 октября по 1 ноября шло голосование. К участию в конкурсной программе допускались игровые и анимационные фильмы продолжительностью до 15 минут.

В этом году в кинофестивале коротких фильмов «Шорты» приняли участие 229 человек из 97 городов 15 стран мира — Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Израиля, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, США, Украины, Чехии, Эстонии и России.

Призеров в номинациях определяли сами сценаристы или режиссеры картин, участвующих в фестивале, а также зрители, голосовавшие за фильмы в социальных сетях.

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