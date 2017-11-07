Калуга, 7 ноября, 2017, 16:33 — ИА Регнум. 7 ноября в Калуге состоялось торжественное открытие нового городского парка. В церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, городской голова Константин Горобцов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Егор Вирков, депутаты Городской думы и Законодательного собрания, представители территориальных общин.

Фото пресс-службы городской думы Калуги В Калуге открыли новый парк

«Новый городской парк станет очередным шагом по возвращению Калуге звания «Зелёный город», в условиях постоянно растущего количества автомобилей зелёные зоны в центре города просто необходимы, — подчеркнул в своём выступлении Александр Иванов. — Благодаря усилиям губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, Калуга была включена в программу «Городская среда» и получила значительные средства из федерального бюджета. За счёт этих средств были благоустроены и отремонтированы 112 дворов, а также обустроен новый городской парк. Жители города поддержали идею создания нового парка и приняли активное участие в его обустройстве и озеленении. Уверен, что этот парк станет любимым местом отдыха калужан и украшением нашего города. У парка пока нет названия, полагаю, что право выбрать его будет предоставлено жителям Калуги».

Также глава городского самоуправления отметил масштабную работу по озеленению города и сохранению окружающей среды.

«2017 год президентом России был объявлен годом экологии и сегодня можно с уверенностью сказать, что в Калуге в этом направлении была проведена большая работа, — рассказал Александр Иванов, — были высажены деревья на улицах Кирова, Болдина и Суворова, в Губернском парке, ведётся постоянная работа по озеленению микрорайонов, принято решение о создании «Зелёного пояса» вокруг города. Работа по созданию новых скверов и посадке деревьев будет продолжена и в дальнейшем».