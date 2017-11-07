Санкт-Петербург, 7 ноября, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Станции метро «Беговая» и «Новокрестовская» на продолжении Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена могут быть сданы в срок, только если увеличить количество рабочих. Об этом вице-губернатору Игорю Албину на выездном совещании 7 ноября доложил заместитель главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Михаил Цалко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, обе станции строят к началу чемпионата мира по футболу 2018 года.

По словам Цалко, чтобы завершить Невско-Василеостровскую линию в срок, нужно поставить на все стройплощадки двухмесячный запас материалов и оборудования, увеличить количество рабочей силы, а также до 10 ноября возвести тепловой контур станционных комплексов, иначе строительно-монтажные работы будет невозможно выполнять.

Двухмесячное отставание от графика на «Беговой» обнаружилось еще в июле, и Игорь Албин грозился переехать на стройплощадку. ОАО «Метрострой» тогда же пообещало ликвидировать отставание к сентябрю. Общий срок строительства истекает в феврале 2018 года.

Игорь Албин также сообщил, что монтажные работы на Фрунзенском радиусе петербургского метро идут с опережением графика. Речь идет о станциях метро между «Международной» и депо «Южное».

»Генеральный подрядчик АО «Эталон ЛенСпецСМУ» идёт с опережением плана, и на данный момент выполнение строительно-монтажных работ составляет 122%», — написал Албин в своем канале в Telegram.

Вице-губернатор сообщил, что от подрядчика потребовали завершить основные строительно-монтажные работы до 15 декабря, а пусконаладочные работы провести до конца первого квартала 2018 года.

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Добавим, в следующем году городской бюджет выделит на строительство метро от 26 до 30 млрд рублей. Губернатор Георгий Полтавченко заявил, что надеется открыть в 2018 году сразу пять станций, ввод которых давно откладывается: «Проспект Славы», «Дунайский проспект», «Южная», «Новокрестовская» и «Беговая».

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Заметим, станция метро «Театральная», которую изначально планировали открыть еще в 2012-м, судя по всему, будет введена в эксплуатацию не раньше конца 2019 года.