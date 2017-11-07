Ярославль, 7 ноября, 2017, 16:01 — ИА Регнум. В Ярославле по собственному желанию уволена директор областного перинатального центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Надежда Корзина.

Http://opcyar.ru/ Перинатальный центр

В областном перинатальном центре по собственному желанию расторгнут контракт с директором перинатального центра Татьяной Волковой. Она имеет стаж работы в медицине свыше 18 лет, врач высшей категории, отличник здравоохранения РФ.

«У нас увеличились показатели младенческой смертности. В настоящее время в перинатальном центре проходят проверки с привлечением специалистов департамента здравоохранения и фармации области. Татьяна Волкова подала заявление о расторжении с ней контракта по собственному желанию. Сейчас рассматривается ряд кандидатур на должность директора перинатального центра. В отраслевом кадровом резерве состоят более 120 человек, выбор кандидатуры будет основан в первую очередь на имеющемся у кандидата положительном опыте руководства крупным учреждением здравоохранения», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Надежда Корзина.

По информации ИА REGNUM, на эту должность претендует главврач больницы имени Семашко Сергей Кирдянов.

Правительство Ярославской области может предложить свою кандидатуру. Новый директор центра должен быть назначен в ближайшие две недели.

Кроме этого, кадровые изменения коснулись клинической больницы № 1. Василий Тубашов, занимающий должность главного врача, перешел на должность заместителя директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. Он сменил на своем посту Сергея Луганского, который в свою очередь стал главврачом клинической больницы № 1.

По информации источников ИА REGNUM, к первой больнице хотят присоединить клиническую больницу № 5. Но в департаменте здравоохранения и фармации эту информацию не подтвердили.