Ярославль, 7 ноября, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы выступили против крена региона в аграрную сторону в ущерб промышленности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Заседание комитета Ярославской областной думы

Сегодня на заседании комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству депутаты рассмотрели проект закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в части финансирования государственных региональных программ «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области» и «Развитие промышленности в Ярославской области и повышение ее конкурентноспособности».

Обсуждение выдалось бурным. В частности, большая часть депутатов высказалась за увеличение бюджетной поддержки промышленности. Как отметил один из экспертов Игорь Елфимов, наблюдаемый рост в этой отрасли радует, но во многом это — задел предыдущих периодов.

«За этот год регион снова появился на экономической карте. Я много езжу, путешествую, слышу, что о нас говорят, это приятно. И мне кажется, что не очень амбициозная задача оставаться на уровне 2017 года. Наверное, нужно какую-то динамику показывать, чтобы 2018 год был лучше, чем 2017. По сути сейчас для ярославских предприятий очень удачное стечение обстоятельств — приход крупных государственных оборонных заказов. Но все мы газеты читаем, видим, что далее они расти не будут, начнется процесс стабилизации. При этом в общей сумме расходов на госпрограммы, которые у нас в 2018 году в целом составят порядка 59 млрд рублей, госпрограмма развития инвестиционной экономики составит 0,58% — это почти вдвое меньше, чем в 2017 и 2016 году» — отметил Игорь Елфимов.

Депутат Алексей Калганов призвал правительство не ждать упадка ярославской промышленности для того, чтобы начать её поддерживать.

«Мы все говорим про помощь АПК, и у нас создается впечатление: промышленность должна прийти в такой же упадок, чтобы ей тоже начали помогать. Сельхозникам тяжело. Здесь тоже идет борьба за выживание. Так мы чего хотим? Хотим дождаться, пока промышленности не будет, и тоже начнем ей помогать наравне с АПК? Из ваших слов такое впечатление создается», — сказал представителям регионального правительства депутат Алексей Калганов.

Его поддержал вице-президент ЯрТПП Александр Федоров, призвавший региональное правительство увеличить расходы на поддержку промышленности:

«В зоне рискованного земледелия, каковой является Ярославская область, на АПК будет потрачено существенно больше, чем на развитие инновационной экономики и промышленности. Эти цифры не вселяют никакого оптимизма», — сказал он.

На эти замечания директор регионального департамента финансов Илья Баланин заметил, что объем инвестиционных льгот в текущем году составляет 370 млн рублей, в следующем году он запланирован на уровне порядка 850 млн рублей.

«То есть фактически на полмиллиарда мы увеличиваем поддержку. Это тоже надо учитывать. Эти средства, которые мы могли бы получить в бюджет, но направили их на инвестиционную поддержку. Поэтому суммарно, если учитывать все эти факторы, мы объем инвестиционной поддержки значительно увеличиваем в 2018 году» — пояснил Илья Баланин.

В своем выступлении он отметил, что департаментом инвестиций и промышленности проводится довольно много мероприятий, которые влияют на развитие промышленности в регионе.

«Смотрите, как участвовала наша область в выставках, которые происходили в 2017 году: такого объема и масштаба мы не видели за последние 10 лет. Это тоже надо учитывать, как факт поддержки промышленности. Плюс — те заказы, которые получают промышленные предприятия, в том числе и в оборонном заказе — здесь есть значительная доля работы правительства. Поэтому надо смотреть на все в комплексе. Да, поддержка АПК в суммарном отображении на 2018 год больше, чем развитие промышленности. Но мы знаем, какой тяжелый у нас был год для АПК, в отличие от промышленности, сколько погибло урожая, и мы не получили те объемы, которые планировали. Поэтому мы и заложили такой объем, чтобы наши сельхозпроизводители не умерли в будущем году, чтобы у них была возможность нарастить свой потенциал. Ежегодно мы с вами должны балансировать и находить ту золотую середину в разрезе всех отраслей, чтобы дать им возможность жить и развиваться» — сказал Илья Баланин.

Участие ярославских чиновников во всевозможных выставках раскритиковал депутат Иван Парамонов, который весьма скептически оценил их эффективность.

«Возьмем те затраты, которые понес наш бюджет на поездки правительства на выставки в Санкт-Петербург, Москву, Сочи. Я не против поездок, надо представлять интересы вовне нашего региона, надо его рекламировать. Но говорить о каком-то очевидном выхлопе от этих поездок я не стал бы, потому что все соглашения, которые подписываются на этих замечательных выставках, готовятся заранее. Ничего сверхъестественного там не происходит. Мы говорим о прямых инвестициях наших с вами в наш регион, когда мы создаем инфраструктуру здесь и сейчас, чтобы к нам приходили инвесторы. Я лично возил инвесторов в Тутаев, видел, в каком состоянии находятся те участки, которые предлагаются. При этом я знаю, что предлагают наши конкуренты, те регионы, которые активно занимаются привлечением инвесторов. Мы очень плохо смотримся на фоне остальных, и пока я не вижу динамики, чтобы что-то менялось» — отметил Иван Парамонов.

Резонный вопрос представителям регионального правительства задал и депутат Александр Гончаров, который поинтересовался — а сколько вообще необходимо закладывать средств для того, чтобы область имела рост доходов в бюджет? И какие отрасли дают этот рост?

«Мы средства распределили, каждая отрасль что-то получает на развитие. А что с доходной частью? Темп роста доходов — он очень консервативный, он не отвечает точкам роста, тем прорывным задачам, которые должны стоять пред нами. А есть ли у вас вообще политика роста доходов, понимание, за счет чего мы должны прирастать в плане увеличения доходной части, которой нам сегодня крайне не хватает? Вот прошло три года и что у нас получилось? Сколько мы вкладывали, куда, что мы собираемся получать? Цепочки не видно, а в итоге мы получаем вот эти расплывчатые ответы от правительства. Они у нас были и в 2016, и в 2017 году, и будут все три года» — отметил Александр Гончаров.

Илья Баланин ответил, что на сегодняшний день между департаментами правительства сложилась консолидированная позиция. Она обсуждалась у председателя правительства, у губернатора и выработан тот баланс, который заложен в проект бюджета на 2018 год. В соответствии с ним региональные чиновники считают, что бюджет позволит развиваться и функционировать всем отраслям в течение этого трехлетнего периода.

«У нас с вами налоги в бюджет формирует не только промышленность. И вы об этом прекрасно знаете. Да, действительно, значительный вклад в доход бюджета делает промышленность. На сегодня мы мониторим все крупные предприятия на территории области, знаем их планы на следующий год и знаем планы по развитию этих предприятий, понимаем, где и в чем им будем помогать. Мы знаем, какое предприятие у нас может «просесть» на следующий год, какое будет развиваться еще более быстрыми темпами. Мы эти процессы в обязательном плане отслеживаем, у нас есть планы по развитию каждой отрасли и мы готовы их представить» — сказал Илья Баланин.

Итог бурной дискуссии попытался подвести депутат Виктор Волончунас.

«Мы с экспертным сообществом видим, что область идет по остаточному принципу при поддержке промышленности и инвестиционного блока. Я очень солидарен с нашими депутатами. Если не будем увеличивать поддержку, то эти темпы просядут. Вот вы проводите мониторинг предприятий, это не новость, это всегда делали. Прекрасно, но если НПЗ или Пивзавод «поедут» вниз, «зачихает» весь бюджет и его доходная часть. Зачем мы тогда департамент экономического развития держим?» — сказал Виктор Волончунас.

Он отметил, что ему «стыдно разговаривать с инвесторами»:

«С тем же «Комацу». Мы их затаскивали сюда, обещали им и по воде, и по подключениям помощь, а кончилось чем? «Стройбилдинг» пришел к нам — дорог не было, ничего не было. Они все тащили сами. Я был в Татарстане, посмотрел, как они готовили технопарк — честно говоря, это день и ночь. Готовые дороги, готовые площадки, все чисто. Они действительно очень озабочены привлечением инвесторов. А у нас получается по остаточному принципу. Да, сложно найти дополнительные средства. Но если в течение трех лет вы не даете поручений проработать согласованную программу вложений с динамикой увеличения — будет провал. Мы никакой привлекательной площадки со стороны Ярославской области не получим» — сказал экс-мэр Ярославля.

Виктор Волончунас отметил, что по перечисленным причинам дальнейшее обсуждение бюджета будет проведено с некоторым недовольством всего депутатского корпуса, так как слово и дело расходятся, и предложил прийти к компромиссу.

По итогам рассмотрения депутаты решили принять к сведению информацию, представленную правительством области, поддержали предложение экспертного совета и решение комитета от 26 октября 2017 года о необходимости выделения в 2018 году 1678 млн. рублей на осуществление государственной поддержки этих государственных программ (на развитие промышленности в размере 278 млн. рублей, на экономическое развитие — 1400 млн. рублей, в том числе, на финансирование ведомственной целевой программы — 54,5 млн. рублей, областной целевой программы «Стимулирование инвестиционной деятельности в Ярославской области» — 709,5 млн. рублей, областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства — 636 млн. рублей).

В рамках государственных программ рекомендовано выделить средства на создание региональной лизинговой компании, агентства технологического развития, докапитализацию Фонда развития промышленности и агропромышленного комплекса, развитие инфраструктуры индустриального парка «Новоселки».