Ереван, 7 ноября, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Уважаемая общероссийская еженедельная газета «Военно-промышленный курьер» в номере №36 от 20−26 сентября 2017 года на странице 10 в аналитической статье полковника в отставке, кандидата военных наук А. И. Калистратова допустила не только явную ложь о прославленной 89-й Армянской гвардейской дивизии, но и, полагаю, армянофобский текст. Он — регулярный автор ВПК. С 1996 года — служащий Российской армии, профессор кафедры оперативного искусства Общевойсковой академии ВС РФ. Дословно привожу ту часть текста, которая касается морально-политического состояния национальных дивизий, основу которых составляли представители закавказских народов:

Noev-kovcheg.ru

«В донесении политотдела Северной группы войск Закавказского фронта от 18 октября 1942 года говорится: 30 декабря 1941 года Закавказский фронт переименован в Кавказский фронт (в конце января 1942 года разделен на Крымский фронт и Закавказский военный округ). Что все семь национальных стрелковых дивизий (две грузинские, три азербайджанские и две армянские) отличаются крайне низкой боеспособностью. В их частях отмечались массовое дезертирство, членовредительство и измена. Бойцы разбегались при первых столкновениях с противником и сотнями переходили на сторону врага. При этом дивизии, как никакие другие, тщательно готовили к боевой деятельности. Так, 89-я армянская стрелковая дивизия в разгаре (именно так безграмотно написано в тексте. — Ред.) войны имела беспрецедентную десятимесячную боевую подготовку в тылу, а при первом столкновении оказалась неспособной выполнить сколь-нибудь серьезную задачу. Все это говорит о том, что внутриполитическая обстановка в стране была непростой, и тезис Сталина о нарастании классовой борьбы по мере построения социализма не был абсурдным. Для наведения порядка в тылу и на фронте необходимы были крайне жесткие, экстраординарные драконовские меры, которые были введены и дали результат. Стенают же о жертвах сталинского режима того времени в основном потомки тех самых дезертиров, коллаборационистов и предателей». Конец цитаты.

Начнем с того, что казалось, что нигилистические традиции обливания грязью собственной, совместной, и героической, и местами очень трагической истории остались в журналистике эпохи «перестройки», когда в журналах «Смена», «Октябрь», «Дружба народов», «Огонек», «Литературное обозрение» и других некоторые авторы специально вытаскивали из небытия разные «сенсации» с единственной целью — швырнуть очередную порцию грязи на анналы истории страны, благодаря которой человечество избавилось от «коричневой чумы». Что касается упоминания идеи Сталина об усилении классовой борьбы по мере укрепления социалистической власти, то в XXI веке это не только полный анахронизм, но и паранойя. Напомню, что этот тезис стал обоснованием для борьбы с «правым уклоном» и троцкизмом внутри ВКП (б). Какая может быть связь между «правым уклоном», троцкизмом, с одной стороны, и дезертирством с поля боя — явлением, которое существовало и до Сталина, и после него, — кажется, известно одному полковнику Калистратову.

Noev-kovcheg.ru

А теперь конкретнее. Автор статьи Калистратов заявляет, что «89-я армянская стрелковая дивизия в разгаре войны имела беспрецедентную десятимесячную боевую подготовку в тылу». Думаю, у господина полковника присутствуют некоторые проблемы, связанные с разделом математики, изучающим числа, их отношения и свойства, то есть с арифметикой. Напомню, что дивизия сформирована 14 декабря 1941 года в столице Армянской ССР Ереване как 474-я стрелковая дивизия (Закавказский ВО) (по постановлению ГКО № 935 от 22 ноября 1941 года). 26 декабря 1941 года переименована в 89-ю стрелковую дивизию. В действующей армии с 10 августа 1942 года. Практически с марша 89-я дивизия сразу же начинает участвовать в битвах за Кавказ в составе 9-й армии Северной группы войск Закавказского фронта. 9-й армией в то время командовал генерал Марцинкевич, с сентября 1942 года — генерал Константин Коротеев. Армия занимала оборону по реке Терек на рубеже от города Грозный до устья реки Урух и в составе имела грузинскую 392-ю (полковник Купарадзе), 151-ю, 389-ю (полковник Красновский), 89-ю и 417-ю стрелковые дивизии (далее — СД). То есть с момента переименования (а это далеко не формирование, что должно быть известно человеку, который дослужился до чина старшего офицера) до момента появления на фронтовой линии прошло семь месяцев, а не десять. Зачем врать друг другу, что в сложнейший момент Великой Отечественной войны (ВОВ) Ставка Верховного Главнокомандования (СВГ), которая не знала, где и какими силами заполнить бреши, которые создавались после очередного прорыва немецких механизированных колонн и корпусов, кому-то просто так могла давать такие огромные сроки на боевую подготовку в тылу. Важнейший штрих по организации и снабжению воинских формирований в те сложные начальные месяцы войны: с началом войны для обеспечения боевых действий войск Западного фронта потребовалось огромное количество наличных материальных средств. Однако значительные потери их в первых оборонительных сражениях, к сожалению, не могли своевременно восполняться. Это обусловливалось тем, что текущая обеспеченность Западного особого военного округа (ЗОВО) основными видами оружия и техники к 22 июня составляла: стрелковым оружием — 60%, минометами — 75%, зенитными пушками — 80%, орудиями наземной артиллерии — 75%, танками — 56,5%, тракторами — 56%, автомашинами грузовыми, специальными и легковыми — 55%, самолетами боевыми — 53%. На окружных складах, которые находились за тысячи километров на восток, было накоплено около 6700 вагонов боеприпасов различных видов. Кто-то может доказать, что в декабре 1941 года на Закавказском фронте дела обстояли лучше? Или господин полковник считает, что формирования, состоящие из «лиц кавказской национальности», можно было бросить в пекло войны с дубинками и рогатками в руках? К моменту отправки дивизии на фронт в ее составе было: начальствующего состава — 1070 человек, младшего начсостава — 2587, рядовых — 8148, а всего — 11 805 человек. На вооружении она имела: пулеметов станковых — 32, ручных — 101, автоматов ППД и ГШШ — 635; 107‑ и 120-мм минометов, вместе взятых, а также 82‑ и 50-мм минометов — соответственно 18, 76 и 78 единиц; 152-мм гаубиц — 2 (вскоре они были изъяты), 122-мм гаубиц — 8, 76-мм пушек — 22, 45-мм пушек — 9, противотанковых ружей (далее — ПТР) — 14, радиостанций всех типов — 18, автомашин — 98 единиц. Укомплектованность дивизии вооружением составляла по: винтовкам — 90,6 процента, зенитным, станковым и ручным пулеметам — соответственно 0,29 и 40,2%. Даже количество винтовок говорит о том, что во время боя солдат должен был ждать, чтобы кто-то погиб, и забрать винтовку. В период с 7 по 24 сентября 89-я СД готовила оборонительные рубежи на внешнем обводе обороны Грозного с целью предотвращения продвижения противника в направлении столицы Чечено-Ингушской АССР. После завершения работ первой очереди и в целях постепенного втягивания воинов дивизии в боевую обстановку она последовательно передвигалась вперед, оборудовала оборонительные рубежи поперек Терского хребта и к 24 сентября 1942 г. вошла в непосредственное соприкосновение с противником. Войскам Северной группы войск противостояла часть сил и средств 17-й полевой и 1-й танковой армий, в частности 50-я, 111-я, 370-я немецкие пехотные, 3-я румынская горнострелковая и 13-я немецкая танковая дивизии противника, которые, развивая наступление юго-западнее Моздока, захватили плацдарм на южном берегу реки Терек. Здесь воевала 5-я танковая моторизированная дивизия СС «Викинг».

К середине августа элитные части 1-й немецкой горнострелковой дивизии «Эдельвейс» подошли к Клухорскому перевалу, Марухскому перевалу и к Эльбрусу. Хочу отметить: советские солдаты-красноармейцы, недавние учителя, колхозники и рабочие, независимо от их национальной принадлежности, с одними винтовками Симонова, Токарева, или даже Мосина (1891 г.) в руках противостояли полчищам таких асов войны, как будущий фельдмаршал Эвальд фон Клейст, который уже имел опыт преодоления труднопроходимых Арденнских гор, Герман Гот, который наравне с Гудерианом считался мастером «танковых баталий». Напомню также, что наступление войск Северной группы на малгобекско-моздокском направлении намечалось начать 3 ноября. Однако 25-го рано утром около 70 самолетов противника произвели мощный налет на войска и штаб 37-й армии, располагавшийся в Долинском. Связь Северной группы со штабом армии была прервана. Генерал Козлов оказался без связи с Северной группой войск и лишился управления своими войсками. Люди делали все возможное и зачастую невозможное. На нальчикском направлении оборонялась ослабленная боями, не имевшая ни одного танка (!) 37-я армия. Здесь, на шестикилометровом участке прорыва, немцы создали трехкратное превосходство в людях, одиннадцатикратное — в орудиях, десятикратное — в минометах и абсолютное — в танках. Командование Закавказского фронта не ожидало наступления на нальчикском направлении, поэтому здесь находилась слабая группировка советских войск. Более крупные силы были сосредоточены в полосе 9-й армии генерала К. Коротеева, где готовилась наступательная операция. В конце концов, разве можно винить простых солдат в том, что военные советы 37-й армии и Северной группы войск не сумели разгадать замысел врага, несмотря на донесения разведки 9-й и 37-й армий о производившейся им перегруппировке? Ее рассматривали как мероприятие по укреплению обороны.

Представляет себе господин полковник, который, судя по всему, в основном протирал штаны на штабных должностях и стульях аудиторий, какой кромешный ад там творился? Я, как автор статьи, противник очернения подвига миллионов советских солдат на полях сражений той страшной войны. А Великую Победу считаю самой большой заслугой советского народа перед человечеством. И никто не собирается оправдывать ни дезертиров, ни самострелов-членовредителей. Но чтобы не осталось недоговорок по поводу действий других — не национальных соединений и дивизий в те трагические дни, приведу отрывки из документов, которые хранятся в Центральном архиве Министерства обороны (ЦАМО) в подмосковном Подольске: «11 СД войск НКВД 10.8.42 г. в 12.00 была парализована главным ударом танков и мотопехоты противника по боевым порядкам дивизии, и командир дивизии потерял управление, вследствие чего дивизия разбежалась по отдельным группам и в беспорядке отошла в южном направлении, и командир дивизии растерял дивизию и не мог собрать до 16.8.42 г., после чего она вошла в подчинение командующего 37 армией». Если господин полковник не понял, то речь идет об отборных войсках товарища Берии. Или: «10 августа противник, не встречая сопротивления, овладел Минеральными Водами, Пятигорском, отбросив части генерал-майора Тимофеева (11 сд НКВД, Новочеркасское кавалерийское училище и др.) на северо-западную окраину Горячеводска. К исходу дня в г. Минеральные Воды противник сосредоточил до двух пехотных полков, 25 танков и несколько минометных и артиллерийских батарей». Или: «В телеграфных переговорах с генералом Ивановым (ГШ КА) 12.8.42 генерал армии Тюленев донес в Ставку ВГК следующее: «Исключительный хаос и бесплановость отхода разрозненных частей бывшего Южного и частично Северо-Кавказского фронтов. Отходящие подразделения не знают направление своего движения, и тем более никто не знает своих боевых задач. В результате этого неожиданно обнаруживается в различных населенных пунктах скопление обезоруженных людей, объясняющих свое состояние тем, что они не успели сформироваться. Полное пренебрежение с их стороны маскировкой и дисциплиной. Принятыми мерами выведено за линией фронта до 4500 без материальной части танкистов различных танковых бригад, 40 батальонов авиационного обслуживания, 8-я саперная армия до 28 тысяч и другие остатки частей». Нет желания уподобиться ксенофобу Калистратову. Таких донесений в архивах ЦАМО, датированных 1941−1942−1943 годами, к сожалению, очень много. Была общая беда, и была общая Победа. Все вышесказанное, все потуги Калистратова очернить 89-ю дивизию, не помешали тому, чтобы утром 6 ноября 11-й гвардейский стрелковый корпус полностью окружил основные силы 23-й танковой дивизии немцев. У них оставался лишь узкий коридор в района Майрамдага, шириной не более 3 км. Немецкие части предпринимали усиленные попытки вырваться из окружения и спасти свою группировку. Утром 11 ноября войска левого фланга 9-й армии, в составе которой воевала и 89-я дивизия полковника Арташеса Василяна, сломили сопротивление германских арьергардов, овладели Гизелью, а во второй половине дня заняли Новую Санибу.

На следующий день 9-я армия вышла на рубеж рек Майрамдаг и Фиагдон. Дальнейшее ее продвижение было остановлено упорным сопротивлением противника. Особо хочу отметить, что во время боев за Кавказ 89-я дивизия воевала с такими подразделениями германских войск, как полк СС «Германия» и дивизия СС «Викинг». 8-я серия документального сериала «Великая война» посвящена битве за Кавказ. И там есть слова, предназначенные для таких, как Калистратов: «Большинство в составе 9-й армии Коротеева составляли воины-кавказцы, и зачастую исход боя решали их героизм и мужество». А также, что в эти дни направление на Нальчик защищала 295-я дивизия полковника Нвера Сафаряна, который после героической гибели полковника Арташеса Василяна в феврале 1943 года возглавил 89-ю. В октябре 1943-го за выполнение боевых задач дивизии было присвоено почетное звание «Таманская». Один из ее полков под руководством подполковника Ерванда Карапетяна прорвал оборонительную линию врага на горе Долгая в районе Таманского полуострова. Здесь в боях за освобождение Кубани сержант Унан Аветисян, спасая товарищей, закрыл телом амбразуру дзота и шагнул в бессмертие. Кроме него, звания Героя Советского Союза в этих боях удостоились Сурен Аракелян и Джаган Караханян. С декабря дивизия вступает в ожесточенные бои по освобождению Керченского полуострова, 18 апреля 1944 года 89-я стрелковая дивизия, входящая на тот момент в Отдельную Приморскую армию, освободила Балаклаву. Павших воинов дивизии похоронили у городского кладбища и у подножия Горной высоты, а уже в конце апреля 1944-го был освобожден город Керчь. Дивизия получила за участие в этой операции орден Красной Звезды.

Крымская операция, и в частности Севастопольская кампания, в мае того же года принесла дивизии орден Красного Знамени, в этих боях 5 солдат удостоились звания Героя Советского Союза, а два полка стали называться «Севастопольскими». Не случайно при штурме Берлина маршал Жуков избрал Таманскую дивизию. 89-я Армянская Таманская трижды орденоносная стрелковая дивизия единственная из всех национальных формирований приняла участие в штурме Берлина и разгромила сильный гарнизон, укрепившийся в центре столицы, в Хумбольдт-Хайне. За эту операцию дивизия была награждена орденом Кутузова II степени. Перед штурмом Берлина дивизия взяла город Франкфурт-на-Одере.

P.S.

Во время Великой Отечественной войны в Приэльбрусье шли самые высокогорные в мировой истории бои. Не зря этот фронт затем стали называть «заоблачным». И только в канун семидесятилетия Победы ледники, которые начали таять, приоткрыли одну из главных загадок военного Приэльбрусья — судьбу роты лейтенанта Гургена Григорьянца — подразделения, оказавшегося 28 сентября 1942 года нос к носу с великолепно подготовленным, вооруженным и экипированным немецким корпусом «Эдельвейс» возле высокогорной гостиницы «Приют 11». Перед ротой Гургена Григорьянца, которая состояла из 102 сыновей разных национальностей советского народа, была поставлена серьезная задача: незаметно поднявшись выше «Приюта 11», выбить оттуда фашистов, которые обжились там за несколько месяцев пребывания, были лучше вооружены и экипированы, да и вообще комфортнее чувствовали себя в горах. В 1942 году немцы находились на отметке 4200 метров, в самой высокогорной гостинице мира «Приют 11». Между тем горные егеря были подготовлены не просто к войне, а именно к войне в горах. Немецкий отряд горных егерей «Эдельвейс», против которого пришлось сражаться роте Григорьянца, был сформирован преимущественно из жителей Баварии и Альп, для которых горы — своя стихия. Кроме того, подготовку «Эдельвейса» фашисты начали заблаговременно, еще в предвоенное время, отправляя их на Кавказ в качестве простых альпинистов. «Эдельвейсовцы» кавказские горы знали как свои пять пальцев. Основной группе Григорьянца, насчитывавшей 80 человек, надлежало после скрытного маршрута по Ирикскому ущелью подойти к восточной вершине Эльбруса до возможно большей высоты, затем ударить по немцам сверху в районе «Приюта 11». Двадцать два человека должны были подняться по крутым обледенелым склонам на восточную вершину, водрузить там флаг, спуститься на седловину и уничтожить немецкий гарнизон. Рота поставленную задачу выполнила. Из 102 воинов-альпинистов в живых остались четверо. Вот это и есть истинная история нашего общего пути к Победе, к которой шли 1418 дней, а не та ложь и грязь, которой упивается Калистратов.

Ноев Ковчег