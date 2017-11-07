Волгоград, 7 ноября, 2017, 14:08 — ИА Регнум. В Волгоградской области в списке обманутых дольщиков числится 661 человек. Таковы данные на начало ноября 2017 года. Реестр граждан, чьи денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных домов, но обязательства перед ними не выполнены опубликован на официальном сайте регионального Госстройнадзора, передаёт ИА REGNUM 7 ноября.

Строящиеся дома

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Суммы, вложенные в будущие квадратные метры жителями региона, разнятся. Некоторые оплатили по 300−400 тыс. рублей, другие уже полностью выкупили строящие квартиры. В основном это в среднем от 1,5 до 2,1 млн рублей. Однако есть и цифры в 3,7 млн рублей. В общей сложности, если посчитать навскидку, речь идёт о сумме, превышающей 1,2 млрд рублей.

В списке проштрафившихся и обманувших своих дольщиков значатся такие недобросовестные застройщики как ЗАО «СК «Волгостройинвест», ЗАО «Юниж-Строй» (на их счету почти 100 обманутых дольщиков), «АхтубаСитиПарк», «Волгостройгрупп» (более 70 обманутых дольщиков), «Антекс», ООО «Квартстрой-ВГ», ООО «Орион».

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Как отметили в ведомстве, этот список не полный и будет расширяться.

Добавим, что на сегодняшний день в Волгоградской области в качестве проблемных числятся 44 многоквартирных дома, в строительстве которых принимают участие почти 3,9 тыс. человек. Они находятся в Волгограде, Волжском, Краснослободске, Ерзовке. Как уточнили в областной администрации, по каждому ситуация проработана до уровня «дорожных карт». Ситуацию с каждым возводимым домом отслеживают специально созданные рабочие группы.

Долгострой

Всего за ближайшие два года в регионе планируется ввести в эксплуатацию 23 дома. Один из них — печально известный долгострой в Волгограде ЖК «Доминант» — будет завершён уже в кратчайшие сроки — до конца 2017 года. Такое обещание на встрече с дольщиками, которая состоялась в конце октября, дал губернатор области Андрей Бочаров.

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Строительство ЖК «Доминант» было начато еще в ноябре 2007 года. Три 24-этажных жилых дома планировались к сдаче к концу 2011 года. Но стройка была остановлена на стадии готовности многоэтажек от 70 до 95%. В отношении застройщиков возбуждено уголовное дело. Один из руководителей проекта заключен под стражу, второй находится в розыске.

Проблема долгостроев в регионе возникла ещё в 2008—2010 годы, когда земля под застройку выдавалась с нарушениями. Решать её на уровне властей начали три года назад. С 2014 года было достроено 40 многоквартирных домов, защищены права более трех тысяч человек.