Севастополь, 7 ноября, 2017, 14:05 — ИА Регнум. В день 100-летия Октябрьской революции севастопольское отделение КПРФ провело митинг и демонстрацию. Митинг и шествие собрали около тысячи сторонников партии, коммунистов, комсомольцев и пионеров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM В Севастополе прошел марш к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции

Светлана Иванова ИА REGNUM Акцию организовало местное отделение КПРФ

Председатель севастопольского горкома КПРФ Василий Пархоменко отметил преимущества социалистического строя, победившего всеобщую неграмотность и давшего рывок индустриализации.

«Кто бы мог подумать при советской власти, что украинцы и россияне станут кровными врагами, и кровь двух народов течет на границах Донбасса. Наш народ лишился национального богатства, которое колоссальным трудом создавали наши отцы и прадеды: 200 олигархов в России владеют 90% национального продукта. Эту собственность украли путем аукционной приватизации и в большинстве случаев уничтожили», — сказал лидер коммунистов.

Светлана Иванова ИА REGNUM Митинг на площади Нахимова у стен Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов

Председатель Союза советских офицеров Василий Лобов раскритиковал действия городского правительства, согласовавшего маршрут движения демонстрации через холм: это сделало невозможным участие в акции пожилых ветеранов, которым не под силу преодолеть многочисленные ступени.

«Многие ветераны, кто освобождал Севастополь, не пришли. Они не могли бы подняться. Во имя чего они защищали, освобождали Севастополь? Чтобы не пройти традиционно по своему городу? Это позор», — сказал Василий Лобов.

Светлана Иванова ИА REGNUM Полиция пыталась воспрепятствовать движению колонн по проезжей части

После митинга на площади Нахимова у стен Мемориала героической обороны Севастополя 1941−1942 годов шествие двинулось по центральному кольцу. Полиция пыталась воспрепятствовать движению колонн по проезжей части, однако отступила. Демонстранты во главе с оркестром и ветеранами Союза советских офицеров прошли до площади Лазарева.

Светлана Иванова ИА REGNUM В числе участников — ветераны боевых действий

Люди несли транспаранты «За Родину со Сталиным — вперед!», «Ну, и как вам живется при капитализме?», «Олигархов и ростовщиков — на нары», «Нет войне между народами. Мира между классами». К акции присоединилась группа владельцев земельных участков, отстаивающих свои права в судах.