Киев, 7 ноября, 2017, 13:48 — ИА Регнум. 30% украинских военнослужащих, служивших в Крыму до присоединения полуострова к России, вернулись на Украину, говорится в ответе министерства обороны Украины на официальный запрос депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука, сообщает 7 ноября УНН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вооружённые силы Украины

Согласно сообщению, всего по состоянию на 1 марта 2014 года в Крыму служили 13 468 украинских солдат, среди которых было 4637 офицеров и 8831 рядовых, сержантов и старшин.

Читайте также: Вице-премьер Крыма: Вскрыта схема по дискредитации полуострова

После того, как 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, по результатам которого полуостров отделился от Украины и вошел в состав России, всем украинским военнослужащим было предложено самостоятельно выбрать, как именно продолжать военную службу — остаться на полуострове и перейти на службу в ВС РФ или вернуться на Украину и продолжить службу в ВСУ.

В результате, 3991 (30%) украинских солдат, среди которых было 1649 офицеров и 2342 рядовых, сержантов и старшин, решили вернуться на Украину.

Читайте также: Аксенов: Долгие годы «крымской мечтой» было воссоединение с Россией

Отмечается, что по состоянию на 1 марта 2014 года в украинском Крыму никто не проходил срочную военную службу.

Киев не признает референдум, прошедший на Крымском полуострове 16 марта 2014 года, и называет отделение Крыма от Украины и присоединение его к России в результате голосования большинства населения полуострова «российской аннексией украинской территории».