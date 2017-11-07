Переславль-Залесский, Ярославская область, 7 ноября, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Главой Переславского района Ярославской области стал первый заместитель главы Валерий Астраханцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате собрания представителей Переславского района.

Администрация Переславского района

Депутаты Переславского района 17 голосами избрали новым главой муниципального образования Валерия Астраханцева. Два бюллетеня были признаны недействительными.

Действующий глава Переславского района Владимир Денисюк был избран в октябре 2012 года и срок его полномочий истек. Помимо Астраханцева на пост главы претендовал начальник управления муниципальной собственности Переславля-Залесского Евгений Кузнецов. Астраханцев входит в команду мэра Переславля Владимира Волкова.

«Победителю 46 лет. Раньше работал в избирательной комиссии Московской области, был председателем законодательного органа посёлка городского типа Красково, где главой администрации был нынешний глава Переславля Владимир Волков. После отъезда Волкова в Переславль-Залесский, Валерий Астраханцев был главой поселка Красково», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Собрания представителей Переславского района Владимир Корнилов.

Глава переславских депутатов считает, что новый глава района человек образованный и умеет принимать быстрые и грамотные решения. Владимир Корнилов полагает, что после 5 лет стагнации район обретёт новый вектор развития.

Планируется, что после выбора нового главы Переславского района, произойдет объединение Переславля и района, в результате чего район будет ликвидирован, а появится Переславский городской округ. Кто его возглавит из бывших руководителей Красково — мэр Переславля Владимир Волков или глава Переславского района Валерий Астраханцев — пока неизвестно.