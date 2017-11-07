Санкт-Петербург, 7 ноября, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Более восьми тысяч гвоздик привезли и принесли петербуржцы и гости города 7 ноября, в день столетия Октябрьской революции, на Петроградскую набережную, к месту вечной стоянки легендарного крейсера «Аврора», передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция возложения тысяч гвоздик к Авроре

Организаторы акции по возложению цветов к «кораблю революции» рассказали, что красные гвоздики, символизирующие революционное движение, были приобретены на деньги обычных людей, собранные через интернет. Объявления о сборе средств распространялись в социальных сетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция возложения тысяч гвоздик к Авроре

В ходе акции «Три гвоздики для Авроры» было собрано 211 200 рублей, на эти деньги у оптовиков закуплено 7150 гвоздик. Для доставки такого количества гвоздик к «Авроре» понадобился микроавтобус. Еще несколько сотен цветов было добавлено со стороны самих организаторов и обычных горожан, решивших лично присоединиться к акции.

Как отмечали наблюдатели в соцсетях, накануне акции красные гвоздики исчезли из многих цветочных киосков.

«8-го числа приходите, будут! А сейчас нисколько нет…

— А что так?

— Оптом всё скупили, розница послезавтра будет»,

— пересказывал свой разговор с продавцом блогер Сергей Сигачев, участвовавший в акции «Три гвоздики для Авроры».

Дарья Драй ИА REGNUM Акция возложения тысяч гвоздик к Авроре

Добавим, что представителям КПРФ власти Петербурга согласовали шествие от площади Ленина у Финляндского вокзала до крейсера «Аврора» в 18:00 7 ноября.