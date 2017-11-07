Москва, 7 ноября, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Пользователи, купившие iPhone X, продажи которого начались 3 ноября, стали возвращать гаджеты обратно в магазины. Об этом сообщает портал AKKet.

Aplle.com IPhone X

По информации издания, большинство людей, вернувших мобильное устройство, считает его не настолько новым, чтобы отдавать за него крупную сумму денег.

Среди недостатков нового гаджета от Apple называются чёрный вырез в верхней части экрана, а также отсутствие возможности быстро смотреть заряд батареи в процентах.

Кроме того, OLED-матрица устройства лишь немногим лучше классического IPS-экрана в iPhone 6s.

Напомним, iPhone X был представлен на презентации Apple 12 сентября. Тогда во время мероприятия отказала функция распознавания лица Face ID. В России продажи начались 3 ноября.