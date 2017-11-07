Киев, 8 ноября, 2017, 01:13 — ИА Регнум. Если, например, с Польшей украинское правительство имеет разногласия на серьезной почве, то с Сербией оно поссорилось буквально без повода. Посол Украины в Белграде Александр Александрович заявил местной прессе, что Россия «использует Сербию в своих интересах» и что интересом этим является «уничтожение Европы», а Сербия в интересах России якобы пыталась расшатать обстановку в Македонии, Боснии и Герцеговине и Черногории. О новом витке напряженности отношений между Украиной и странами Европы пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Украина

МИД Сербии сперва отшутился в ответ на слова посла, предположив, что, если б интервью было подольше, то Сербию бы обвинили в развязывании Второй мировой. Зачем посол вообще это сказал — остается вопросом: то ли сработал дилетантизм, то ли дала себя знать привычка Украины считать все европейские страны своими должниками, но за шуткой сербского МИД последовало вполне серьезное указание на нарушение послом Венской конвенции, — что, в свою очередь, означает: если Киев не отзовет посла, то это предложит сделать Белград.

С уже упомянутой Польшей отношения также продолжают ухудшаться: совсем недавно Украина приостановила процесс легализации уже установленных памятников польским воинам, в итоге глава польского МИД Витольд Ващиковский назвал украинскую политику по этому вопросу «варварской». Ващиковский предупредил, что въезд в страну будет закрыт для всех сторонников дивизии СС «Галичина», а также для всех, кто мешает установке польских памятников. Визит на Украину президента Польши Анджея Дуды теперь под вопросом, его окончательная отмена будет означать конец роли Польши как «адвоката Украины в ЕС».

Ранее, в ответ на дискриминационный закон об образовании, визит своего президента в Киев отменила Румыния, а Венгрия пообещала блокировать все инициативы Украины на уровнях ЕС и НАТО (и уже приступила к выполнению обещания). Этот закон вызывает недовольство и болгар, и чехов.

В какую сторону движется постмайданная «европейская» Украина и какова в этом роль Крыма, читайте в статье: «Вперёд, в неандертальство»: Украина теряет друзей в ЕС

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