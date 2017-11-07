Санкт-Петербург, 7 ноября, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга обратились к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой просьбой проверить законность соглашения Санкт-Петербурга о государственно-частном партнерстве при строительстве Западного скоростного диаметра (ЗСД). Об этом ИА REGNUM сообщила 7 ноября пресс-служба фракции «СР» в городском парламенте.

Дарья Драй ИА REGNUM Мост на ЗСД

Ранее подобное обращение было направлено «справедливороссами» главе СКР Александру Бастрыкину, из СКР перенаправлено в прокуратуру, однако ответ надзорного ведомства не устроил заявителей.

Поводом для обращения стало детальное изучение петербургскими «эсерами» концессионного соглашения о ЗСД, копия которого, по их словам, была получена «из конфиденциальных источников». Ранее, напомним, Смольный неоднократно отказывал депутатам городского парламента в предоставлении текста соглашения, ссылаясь на охраняемую законом коммерческую тайну. Напомним, соглашение заключено между Санкт-Петербургом и ООО «Магистраль северной столицы».

Ознакомившись с попавшим в их распоряжение документом, справедливороссы заявили, что заключение соглашения о ЗСД, возможно, было сопряжено со «злоупотреблениями служебным положением и полномочиями вопреки законным интересам общества и государства, но в интересах частных коммерческих организаций». В договоре депутаты усмотрели конфликт интересов между действиями городской администрации, с одной стороны, и города и его жителей — с другой.

Главным камнем преткновения в вопросе о ЗСД, как уже не раз говорилось, стал пункт о компенсации городом недополученной концессионерами прибыли в процессе эксплуатации ЗСД.

«В соглашении есть пункт, согласно которому город обязан выплатить из бюджета компенсацию концессионеру, если его годовой доход составит меньше указанного в договоре. Условия, заложенные в этом пункте, парламентарии считают «дискриминационными, кабальными и заведомо невыгодными для города», а сам пункт — нарушающим законные интересы жителей Санкт-Петербурга», — подчеркивают петербургские «эсеры».

В 2016 году платеж из городского бюджета по компенсации затрат инвесторам ЗСД составил порядка 4,5 млрд рублей. Кроме того, отмечают в «Справедливой России», в 2016 году ОАО «ЗСД» получило из городского бюджета инвестицию размером в 2,24 млрд рублей на реализацию долгосрочной целевой программы «Финансирование создания в Санкт-Петербурге автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр».

«Между тем, федеральное законодательство предусматривает дополнительное финансирование частного партнера только в том случае, если после заключения соглашения в законодательство вносятся изменения, ухудшающие положение партнера», — подчеркивают петербургские соратники Сергея Миронова.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году общая сумма «недополученных доходов», которые, согласно договору, должен компенсировать Петербург, составила более 5 млрд рублей. В 2018 году Санкт-Петербург заплатит ООО «Магистраль Северной столицы» — концессионеру проекта Западного скоростного диаметра (ЗСД) — дополнительно 4,1 млрд рублей, это предусмотрено проектом бюджета Санкт-Петербурга на будущий год.

Как отмечают в петербургской фракции «СР», Следственный комитет перенаправил июльское обращение депутатов в прокуратуру, которая, по их словам, отказалась рассматривать документ по существу, изложив в ответном письме позицию Смольного. Депутаты направили новое обращение на имя генпрокурора Юрия Чайки, в котором потребовали рассмотреть факты нарушения законодательства по существу.

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Западный скоростной диаметр — платная скоростная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, по ЗСД занимает примерно 20 минут. Центральный участок ЗСД торжественно открыли в присутствии президента России Владимира Путина 2 декабря 2016 года, полностью для движения трасса открылась в ночь с 3 на 4 декабря того же года.