Москва, 7 ноября, 2017, 11:43 — ИА Регнум. В краткосрочной перспективе нефть будет чувствовать себя достаточно уверенно: на цены крайне благотворно влияет политическая неопределенность в Саудовской Аравии — одном из главных экспортеров энергоресурсов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

eluela31 Нефть

В минувшие выходные наследный принц Мохаммед ибн Салма распорядился задержать порядка 40 влиятельных лиц королевства, напомнил он.

«Насколько данная новость будет оказывать долгосрочное влияние на котировки сказать сложно, однако, именно она позволила без существенной коррекции продолжить восходящее движение на фоне растущей вероятности продления глобального нефтяного пакта», — пояснил Мащенко.

В целом, по его мнению, спрос на энергоресурсы может продолжить укрепляться: международные агентства продолжают пересматривать свои прогнозы касательно рост мировой экономики в 2018 году.

«Если текущий настрой спекулянтов будет сохраняться, то к концу 2017 года котировки вполне могут закрепится выше 60 долларов за баррель и приступить к штурму новых максимумов», — полагает эксперт.

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