Ярославль, 7 ноября, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля создала комиссию по вопросам размещения мемориальных досок на территории города. Соответствующее постановление подписал мэр города Владимир Слепцов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памятная доска в Ярославле

«Комиссия по вопросам размещения мемориальных досок на территории города Ярославля создается в целях рассмотрения вопросов, связанных с увековечением памяти о выдающихся событиях и личностях и касающихся размещения мемориальных досок на территории города Ярославля», — говорится в постановлении мэрии.

В состав комиссии вошли как чиновники мэрии, так и историки, краеведы, журналисты, музейные работники, в том числе главный редактор газеты «Городские новости» Ирина Ваганова, заведующий кафедрой регионоведения и туризма Андрей Данилов, член президиума городского отделения ВООПиК Нина Обнорская, председатель регионального отделения союза журналистов Ирина Пухтий. Возглавляет комиссию заместитель мэра Ярославля по социальной политике Иван Лилеев.

Ранее решение о том, кому вешать памятную табличку, а кому нет, принимала комиссия по наименованию улиц. Единственный серьезный скандал был связан с попыткой повесить мемориальную табличку Борису Немцову на доме, где он жил, однако инициаторы этого и не пытались идти официальным путем. Стоит отметить, что градозащитники и деятели культуры не раз просили мэрию создать комиссию по установке объектов монументального искусства. Пока такая комиссия не создана.

«Комиссия по топонимике справлялась с работой по решению, кому установить мемориальную доску, больших проблем с этим не было. Хуже было, когда топонимическая комиссия принимала решение об установке бюста какому-либо деятелю, такое, к сожалению, было. Потому что такое решение должны принимать не только историки, краеведы, а и архитекторы, скульпторы, которые понимают в этих вопросах. Комиссия по монументальному искусству нужна, она была в советское время и мы надеемся, что мэрия все же услышит общественность», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член комиссии по культуре Общественной палаты Ярославской области Игорь Гаврилов.