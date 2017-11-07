Мурманск, 7 ноября, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Американский танк времен Второй Мировой войны «Шерман» (M4 Sherman) включен в состав взвода исторической бронетехники, созданного на Северном флоте России, сообщила 7 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

Министерство обороны РФ Американский танк «Шерман» в составе взвода Северного флота

Вместе с этим танком, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, в состав необычного подразделения вошли легендарные советские танки ИС-3 и Т-34, а также самоходная артустановка СУ-100, известная как «истребитель танков».

Взвод бронетехники времен войны будет принимать участие в военных парадах, исторических реконструкциях и выставках, посвящённых Дням воинской славы России, а также в мероприятиях по случаю государственных праздников по решению командующего Северным флотом.

Все бронемашины, включая американский танк, поднятый с затонувшего транспорта «Томас Дональдсон», восстановлены специалистами ремонтно-восстановительного батальона Северного флота. Они уже принимали участие в военном параде в Североморске, посвящённом Дню ВМФ, и в исторической реконструкции боя на Форуме «Армия-2017».