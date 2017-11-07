Москва, 7 ноября, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Банковские клиенты, по ошибке попавшие в «черный список» в результате действия «антиотмывочного закона», будут реабилитированы с помощью нового механизма, создаваемого Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, передают 7 ноября «Известия» со ссылкой на ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Выяснилось, что в результате действия закона больше всего пострадали физические лица. Они не имеют возможности для перерегистрации, поэтому их включение в «черный список» Росфинмониторинга означало блокировку счетов и отказ от обслуживания. При этом до настоящего времени не существовало механизма реабилитации и возможности исключения клиентов из списка.

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В целях обеспечения работы механизма в августе 2017 года коммерческие банки получили доступ к базе данных сомнительных клиентов, которые ранее были ограничены в банковском обслуживании.

«Идет проработка механизма реабилитации совместно с Центральным банком РФ. Есть жалобы, на них реагируем, есть попытки привлечь Росфинмониторинг в суды в качестве третьей стороны», — сообщил собеседник в Росфинмониторинге.

В Центральном банке объяснили, что до настоящего момента жалобы клиентов рассматривались в частном порядке. При этом по каждому случаю приходилось запрашивать объяснения из коммерческих банков.

«Банк России проводит работу с кредитными организациями, разъясняя, что наличие информации об отказе конкретному клиенту — причина не отказывать, а дополнительно изучить клиента», — пояснил собеседник в ЦБ.

Предполагается, что создаваемый механизм по реабилитации ошибочно внесенных в черный список клиентов улучшит ситуацию. Сейчас ущерб клиентам наносят не только отказы в обслуживании, но длительные проверки. При этом существует риск, что физические лица прекратят пользоваться картами и вернутся к операциям с наличными.

Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что число подозрительных банковских операций в России сократилось почти в 2,5 раза.