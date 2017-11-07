Ярославль, 7 ноября, 2017, 10:40 — ИА Регнум. В Ярославской области 297 памятников природы получили режим особой охраны территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

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Режим особой охраны включает в себя перечень запрещенных и разрешенных видов хозяйственной и иной деятельности в границах памятников природы. До настоящего момента этот режим был установлен всего для 24 из 321 памятников природы регионального значения.

«Ранее сложность и продолжительность процедур по подготовке и согласованию каждого индивидуального положения о памятниках природы не позволяли установить режим их охраны на ближайшие несколько лет. В то же время работы по подготовке индивидуальных положений, включающих в себя описание природной ценности, представителей флоры и фауны, геологических, гидрографических, климатических особенностей, графическое и координатное описание границ требуют системного и планового подхода с привлечением бюджетных средств для проведения научно-исследовательских и кадастровых работ», — сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрий Фирсов.

Сложилась судебная практика, где в ряде случаев нарушителям удавалось избежать ответственности из-за отсутствия конкретного перечня запрещенных видов деятельности на таких территориях. И тогда ярославские власти приняли решение ввести режим особой охраны территории для 297 памятников природы списком, а не индивидуально. Эта идея была согласована с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой.

В Ярославле в список попали Воздвиженский и Смоленский бор, Кедровник Толгского монастыря, Крестовский карьер, Демидовский сквер, Скобыкинский парк, Липовая роща в поселке Норское и Верхний остров на реке Волге.