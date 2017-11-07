Ростов-на-Дону, 7 ноября, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Скандал с закупкой автобусов к ЧМ-2018, новое решение властей по поводу оплаты проезда при неработающих валидаторах, «зыбучие пески», бесконечные пробки, модернизация вокзала и новое имя маленькому обитателю зоопарка: какими событиями запомнится минувшая неделя в Ростове-на-Дону — в специальном обзоре ИА REGNUM.

Rostov-gorod.ru Ночной Ростов-на-Дону

Попались на автобусах

Антимонопольная служба Ростовской области отменила результаты двух аукционов на поставку 100 автобусов, которыми должен пополниться автопарк Ростова-на-Дону к чемпиону мира по футболу. 25 транспортных средств должны работать на голубом топливе, 75 — на дизеле. На эти цели выделено около 1 млрд бюджетных рублей.

Как пишет издание «Деловое сообщество», при проведении аукциона была рассмотрена заявка только от одного поставщика. Связано это было якобы с тем, что остальные конкурсанты подали не соответствующую документацию. Так, представители группы компаний «ГАЗ», которые представили на аукционы автобус модели ЛиАЗ-529 267, и обратились к антимонопольщикам. Они, в свою очередь, выяснили, что требования заказчика по ряду параметров расходятся с решениями Министерства транспорта России и решениями Комиссии Таможенного союза. В частности, это требования к установке бортового навигационного оборудования, запасной тормозной системе.

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Администрация города-миллионника незамедлительно ответила, что закупка не аннулирована. Предписанием отменены протоколы, составленные в ходе проведения аукционов в электронной форме. И закупка транспорта будет осуществлена в запланированные сроки.

Ранее уже был проведён аналогичный аукцион. В результате победили автобусы марок «МАЗ» и «Нефаз». Пополнить автопарк пассажирского транспорта донской столицы они должны ‪до 15 декабря 2017 года.

Един ли знаменатель?

В Ростове-на-Дону принято очередное решение по поводу оплаты проезда. Итак, если валидатор в автобусах не работает, то поездка считается бесплатной. Как пишет издание «Большой Ростов», поставлена ли в этом вопросе жирная точка, покажет время.

Связна новая старая мера с тем, что перевозчик просто обязан обеспечить установку аппаратов, их сохранность и работу подвижного состава в соответствии с условиями и требованиями внедряемых систем, то есть он обязан обеспечить пассажиру возможность оплачивать проезд транспортной картой.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сити-менеджер города-миллионника Виталий Кушнарёв заверял, что пассажир имеет право бесплатный проезд, если валидатор не работает. Позже в ростовском департаменте транспорта это заявление опровергли, разъяснив, что в соответствии с постановлением правительства Ростовской области от 23 августа 2012 года «перевозка пассажиров транспортными средствами, оборудованными неработающими устройствами безналичной оплаты проезда, осуществляется по тарифу, установленному за разовую поездку пассажира для безналичного расчета».

«Зыбучие пески» в городе

О некачественном ремонте дорог и тротуаров жители Ростова-на-Дону и гости донской столицы регулярно сообщают в социальных сетях. На этот раз в редакцию портала bloknot-rostov.ru передан фотоснимок проспекта Соколова, где не так давно был проведён ремонт. Очевидно, что тротуарная плитка проваливается в яму.

«Яма и разбитая тротуарная плитка напротив дома №135/33 по улице Пушкинской (на углу с Соколова, снимок сделан 5 ноября около 12:30). Соколова полностью в этом году отремонтирована, откуда там образуются такие ямы (причём уже не первый раз на этом месте)?» — недоумевает горожанин.

Комментаторы иронично считают, что во всём виноваты «зыбучие пески», засасывающие город-миллионник.

Стоять намертво

Издание «Панорама» со ссылкой на сервис «Яндекс.Пробки» подсчитало, какой длины был затор в городе-миллионнике на минувшей неделе. По версии издания, автомобильная пробка растянулась на 10,4 км. Она зафиксирована 30 октября после окончания рабочего дня, то есть после 18:00.

А самый долгий затор рассасывался более 12 часов, хотя длина затора была сравнительно небольшой — около 5,7 км. Пробка образовалась 31 октября около 8:50 в Западном микрорайоне в районе моста на улице Малиновского.

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В целом же на прошлой неделе пробки в Ростове-на-Дону по утрам составляли 5−6 баллов, по вечерам — 8−9 баллов.

Вокзал — лицо города

Главный железнодорожный вокзал Ростова-на-Дону должен преобразиться к чемпионату мира по футболу. Ремонт должен быть окончен в первом квартале 2018 года, пишет агентство экономической информации «Прайм».

Помимо непосредственного ремонта платформ, помещений, на вокзале будет создана безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, станция «Ростов-Главный» будет оснащена тактильными указателями, пандусами, специальной билетной кассой и другими зонами. Также будет расширена сеть досмотровых участков, за счёт чего вырастет пропускная способность павильона. Объем средств, которые будут направлены на модернизацию, превышает более 400 млн рублей.

Напомним, железнодорожный вокзал Ростова-на-Дону включает в себя два вокзала — главный и пригородный. Станция «Ростов-Главный» была открыта в 1962 году. Реконструкцию и ремонт здания за это время видел Пригородный вокзал. Эти работы были проведены в 2009 году.

Драгоценное имя

Прошедшая неделя запомнится и посетителям ростовского зоопарка. Здесь состоялся праздник по случаю выбора имени тигрёнку, который появился на свет летом 2017 года. Выбирали имя путём народного голосования.

Голосование стартовало 13 октября. Среди вариантов также значились Ясмина и Яся. По результатам конкурса с небольшим отрывом победил вариант «Яшма», за который отдали голоса 46,19% респондентов, сообщает портал 1rnd.