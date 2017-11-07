Москва, 7 ноября, 2017, 10:32 — ИА Регнум. В Госдуме назвали провокацией сообщения о возможном запрете гимна России на Олимпийских играх в 2018 году, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Олимпийский флаг с символом Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) может запретить сборной России исполнять свой гимн, представлять свой флаг и присутствовать на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018.

«Если решение будет принято, наши спортсмены не поедут», — заявила депутат Госдумы Светлана Журова («Единая Россия»). «Я представляю, какое унижение будут испытывать спортсмены (если все же поедут)», — говорит она.

«Это провокация», — заявила депутат, отметив, что говорить о запрете пока рано, так как официальных документов нет.

По мнению парламентария, периодически специально дают пробросы через СМИ, чтобы посмотреть реакцию.

Участие сборной Российской Федерации в Олимпийских играх — 2018 при запрете государственного гимна страны и исключении российской делегации из церемонии открытия недопустимо, отметил член Совфеда Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.