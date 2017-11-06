Берлин, 6 ноября, 2017, 23:18 — ИА Регнум. Польско-германские отношения неоднократно подвергались испытаниям, особенно после смены правительства в Варшаве в 2015 году. Очередным свидетельством этого стало высказывание федерального министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен во время ток-шоу «Maybrit Illner», сообщает сегодня, 6 ноября, Die Welt.

Немецкие и польские офицеры. 1930-е

В четверг, 2 ноября, министр обороны заявила, что Германия намерена «ломать копья» со странами Восточной Европы, в частности с польским правительством.

Отметив успехи реформ в Польше, фон дер Лейен заявила, что после прихода к власти польской консервативной партии «Право и справедливость» в 2015 году польскому обществу очень важно поддерживать «здоровое демократическое сопротивление» молодого поколения. Министр призвала Польшу и Венгрию бороться «за общие ценности», поддерживая при этом диалог с правительством.

После таких заявлений польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский обвинил Германию во «вмешательстве во внутренние дела Польши», а министр обороны Антони Мацеревич потребовал от Германии официального «объяснения» подобной позиции. И вот, уже в понедельник немецкий военный атташе был официально приглашен в министерство обороны Польши для аудиенции.

Польский интернет-портал Wpolityce. pl полностью оправдывает реакцию правительства, заявляя, что Урсула фон дер Лайен «преступила всякие дипломатические нормы», из-за чего польско-германские отношения «приняли опасный поворот». До сих пор и так было очевидно, что федеральное правительство симпатизирует польской либеральной оппозиции, однако немецкие политики вели себя довольно сдержанно и не высказывали прямых нападок в адрес внутренней политики Польши.

Министерство обороны Германии, в свою очередь, отмечает, что слова фон дер Ляйен были вырваны из контекста. «Министр лишь выразила свое восхищение польской историей, а также подчеркнула роль Польши в основании движения «Солидарности», — сообщил представитель пресс-службы министерства.

В самой Польше инцидент нашел широкий отклик. Бывший министр обороны польского либерального правительства Томаш Сёмоняк заявил, что «так не говорят о союзниках и друзьях».

«Ради пропаганды поставлено под угрозу продуктивное десятилетнее сотрудничество в области оборонной политики», — добавил действующий министр обороны Мацеревич.

Антигерманские настроения в польском обществе нарастают, отмечает Die Welt: «стоит отметить, что с 2015 года посол Германии в Польше сменялся уже два раза. Одной из причин этого стала поддержка различных организаций польского гражданского общества за счет средств Европейского фонда климата (ECF), одним из руководителей которого является бывший госсекретарь ФРГ Кайо Кох-Везер».

В свою очередь, оппозиция Польши, так поддерживаемая немецким министром обороны, критикует правительство за излишне провокационные высказывания в отношении Украины, Литвы, России и Франции, и считает, что самоуверенное поведение во внешней политике и постоянные напоминания о польских страданиях — не более, чем стремление правительства «заработать очки» внутри страны.