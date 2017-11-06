Берлин, 6 ноября, 2017, 22:59 — ИА Регнум. В воскресенье, 5 ноября, почти 220 делегатов съезда Союза журналистов Германии (DJV) в Вюрцбурге, Бавария, приняли резолюцию, в которой призывают Брюссель и правительство ФРГ принять меры для улучшения ситуации со свободой слова Европе, сообщает Deutsche Welle.

Democracy Chronicles Свобода слова

Председатель DJV Франк Ибералль обратил внимание на то, что в странах Восточной Европы общественное вещание постепенно огосударствляется, в то время как критически настроенным журналистам фактически не дают свободно высказываться.

Напомним, что в начале 2016 года президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону о теле‑ и радиовещании, предусматривающие досрочное окончание срока полномочий членов правления Польского общественного телевидения (TVP) и Польского радио. Предполагается, что в дальнейшем их будет назначать глава одного из правительственных министерств. Кроме того, по сообщениям «Радио Польша», на данный момент ведется дискуссия о преобразовании СМИ, финансируемых за счет государства, в подразделения министерства культуры.

Между тем, как отмечается в резолюции, ситуация со средствами массовой информации в Венгрии, Болгарии и Румынии также оставляет желать лучшего. «Еврокомиссия должна предпринять соответствующие меры для противодействия этим тенденциям», подчеркивается в документе.

Союз журналистов Германии также в очередной раз подчеркнул, что положение со свободой слова в Турции не менее остро нуждается в улучшении. В связи с чем именно Берлину, считают в Союзе, следует взять на себя ответственность за поддержку журналистов, работающих на территории этой страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в турецких тюрьмах до сих пор остаются под стражей по политическим соображениям еще девять немецких граждан, в числе которых журналисты Дениз Юджел и Мешале Толу. Надежда на освобождение германских «узников совести» появилась в конце октября, когда на свободу был выпущен немецкий правозащитник Петер Штойдтнер, однако несмотря на то, что бывший заключенный был возвращен на родину, в Германию, процесс по его делу в Турции так и не был завершен.

Отметим, что союз журналистов Германии никак не отреагировал на нарушение свободы слова на Украине.