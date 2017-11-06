Село Серёдка, Псковская область, 6 ноября, 2017, 22:20 — ИА Регнум. В Псковской области сегодня, 6 ноября, прошли учения врачей санитарной авиации — по отработке действий при транспортировке тяжелобольного пациента. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, учения состоялись в селе Серёдка Псковского района, на площадке базирования вертолёта санавиации «Ансат», который псковские медики называют «летающим реанимобилем».

Pskov.ru Санитарный вертолёт «Ансат»

Вертолёт «Ансат» — отечественного производства, сделан в Казани. Внутри он оборудован современным медицинским модулем — здесь есть всё необходимое для оказания неотложной медицинской помощи во время полета: устройство для мониторинга давления, пульса, сердечного ритма, насыщения крови кислородом, медикаменты, термоодеяло и кислородный баллон для искусственной вентиляции легких.

«Мы по сути получили летающий реанимобиль. Он рассчитан на самых тяжелых больных, в том числе с инфарктами и инсультами, когда для сохранения жизни важно оказать квалифицированную помощь в первые три часа после приступа», — отметил главный врач Псковской областной больницы Анатолий Волков.

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в настоящее время решается вопрос об обеспечении региона дополнительным вертолётом.

«Для нашего региона вопрос демографии — один из главных, поэтому мы боремся за каждую жизнь. Для Псковской области наличие санитарной авиации — это очень важный элемент для оказания своевременной и качественной медицинской помощи. Санавиацию необходимо развивать, потому как количество заявок уже сейчас в два раза превышает имеющиеся в регионе возможности», — отметил Ведерников.

По просьбе врачей для вертолёта санавиации оборудуют площадку для «ночного старта», а сама машина будет доукомплектована специальным кювезом, который позволит обеспечить транспортировку новорожденных и маленьких детей.

Напомним, полёты санавиации были возобновлены в Псковской области в конце сентября 2017 года благодаря участию региона в федеральном проекте по организации оказания экстренной медицинской помощи. Федеральный бюджет профинансировал программу на 21 млн рублей, ещё 3 млн рублей составляет областное софинансирование. До этого санитарная авиация не работала в Псковской области 25 лет — до 1992 года её оказывали с помощью вертолёта Ми-2 и самолёта Ан-2, при этом деятельность санавиации ограничивалась лишь оперативной доставкой пациента к месту лечения.