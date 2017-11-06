Москва, 6 ноября, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Общественное движение «Суть времени» в день столетия Октябрьской революции начнет публиковать материалы исторических исследований, призванных восстановить единое историческое сознание российского общества, заявил 6 ноября лидер движения Сергей Кургинян.

ИА Красная Весна Сергей Кургинян

На заключительной конференции серии «Октябрьская революция: мифы и реальность», проходящей 6 ноября в Экспериментальном творческом центре в Москве, Сергей Кургинян сообщил, что движение «Суть времени», начиная с 7 ноября 2017 года будет ежемесячно публиковать исторические исследования, посвященные «горячим точкам» отечественной истории.

Как сообщало ИА REGNUM, «Суть времени» начинает реализацию проекта «Исторические тетради. Аналитика горячих точек истории». По мнению лидера движения Сергея Кургиняна, в данный момент уже почти невозможно обучать молодое поколение истории по принципу единого и последовательного потока «от Рюрика и до Путина».

Тем не менее, сейчас особенно важно восстановить целостное историческое сознание граждан России и делать это надо путем обсуждения горячих точек истории и актуальных вопросов, чтобы затем соединять эти точки в целостную ткань.