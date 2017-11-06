Москва, 6 ноября, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил ведомству возбудить дело в связи с обстрелами Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирных жителей Донецка. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте ведомства.

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«В результате этих действий украинских Вооруженных сил, совершивших тяжкое военное преступление, пострадали несколько детей, один из которых погиб, — говорится в сообщении. — Кроме того, под огнем оказались объекты гражданской инфраструктуры».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в Донецке (ДНР) позиции армии ДНР и жилые кварталы подверглись обстрелам из РСЗО «Град».

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