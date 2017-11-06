Салерно, Италия, 6 ноября, 2017, 20:48 — ИА Регнум. При попытке достичь берегов Италии за два дня в Средиземном море погиб 31 беженец. В воскресенье, 5 ноября, в южный порт города Салерно испанское судно «Кантабрия» доставило 375 мигрантов (259 мужчин, 116 женщин, девять из которых находятся на последних месяцах беременности).

Ggia В море

Также на борту находились тела 26 женщин, которые погибли в море до начала спасательной операции. Префект города Салерно приказал провести аутопсию, чтобы установить причины смерти.

В понедельник, 6 ноября, затонула лодка с мигрантами в тридцати милях к северу от ливийских территориальных вод, 5 мигрантов погибли, включая одного младенца, один ребенок пропал без вести. Как сообщает la Repubblica, немецкая неправительственная организация Sea Watch обвинила в смерти беженцев ливийскую береговую охрану. При неблагоприятных погодных условиях судна Sea Watch спасали шлюпку с мигрантами, когда, в соответствии с их показаниями, «насильственное и неосторожное поведение ливийской береговой охраны» привело к пяти жертвам, включая младенца, в то время как другой ребенок утонул в море. Подробности происшествия не сообщаются.

Свидетелем несчастного случая стал также экипаж вертолёта итальянских ВМС, благодаря присутствию которого, как сообщают сотрудники немецкой организации, удалось избежать других жертв. 58 выживших беженцев на борту корабля НПО Sea Watch в настоящее время направляются в итальянский порт Палермо, ливийцы спасли еще 45 человек.

С начала ноября отправки лодок с мигрантами из Ливии возобновились с новой силой. Как сообщало ИА REGNUM, только за 3 ноября береговая охрана Италия спасла 764 беженца, 23 человека погибли. По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за январь — октябрь 2017 года в Средиземном море 2800 мигрантов. Были спасены 142 913 человек, 75% из которых доставили в Италию.