Киев, 6 ноября, 2017, 18:28 — ИА Регнум. Журналисты украинского проекта «Следствие.инфо», которые в качестве официальных партнеров Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), опубликовали данные об офшорах на «райских островах» (Бермудские острова и в Сингапуре) президента Украины Петра Порошенко. В материале под названием «Темный шоколад» авторы, ссылаясь на документы Paradise Papers, сообщают, что целью создания офшорной компании могла быть минимизация налогов, а не передача Roshen в слепой траст.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

В свою очередь, 6 ноября юридическая фирма AVELLUM, которая предоставляет услуги корпорации «Рошен» (принадлежит Порошенко), сообщает, что в опубликованных материалах журналисты «Следствие.инфо» манипулируют «не подтвержденными фактами». В частности, это касается информации якобы о сотрудничестве AVELLUM с юридической фирмой Appleby.

По данным пресс-службы юридической компании, представители AVELLUM только обсуждали с Appleby условия продажи корпорации «Рошен».

"Именно поэтому разработанная структура, которая обсуждалась с Appleby, имеет признаки подготовки корпорации «Рошен» к продаже. В частности речь идет об осуществлении первичного публичного размещения акций (IPO) корпорации «Рошен» на иностранной бирже или продаже международной публичной корпорации. Учитывая размер этой транзакции, именно такие способы были наиболее вероятными», — говорится в заявлении.

Юристы заверяют, что «Рошен» платит все налоги в бюджет Украины.

«Мы подчеркиваем, что международная холдинговая структура, разработанная для осуществления сделки по продаже корпорации «Рошен», должна была обеспечить избежание двойного налогообложения с целью того, чтобы все налоги в полной мере были уплачены именно в Украине, а не за рубежом. В случае продажи корпорации «Рошен» все средства были бы перечислены конечному владельцу в Украину, задекларированы и с них были бы уплачены все налоги. Так же, как сегодня все налоги корпорация «Рошен» платит и дальше будет платить в Украине», — отмечается в материале.

В AVELLUM утверждает, что поскольку продажа корпорации «Рошен» не состоялась «из-за коммерческих обстоятельств, было принято решение передать корпорацию в «слепой траст» в соответствии с международными стандартами».

«В связи с передачей корпорации «Рошен» в доверительное управление респектабельной международной банковской группе Rothschild, Петр Порошенко не имеет полномочий на осуществление контроля за процессом поиска покупателей или переговорным процессом по продаже корпорации «Рошен» или любых ее частей. Данный вопрос полностью относится к компетенции и полномочиям Rothschild. Без создания международной холдинговой структуры передача корпорации «Рошен» в «слепой траст» была бы невозможной или юридически дефектной. Украина не является стороной Гаагской конвенции 1985 года о праве, применимом к трастам, и их признании, поэтому передача корпорации «Рошен» в траст без создания международной корпоративной структуры была бы недействительной с точки зрения украинского права», — пояснили юристы.

При этом сообщается, что компании международной холдинговой структуры до передачи корпорации «Рошен» в «слепой траст» не имели и не имеют банковских счетов. «Поэтому любые заявления о нарушениях валютного законодательства или перечислении наличных средств из Украины при создании международной холдинговой структуры являются безосновательными домыслами», — информирует пресс-служба.

Кроме того, представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко отметила, что реструктуризация корпорации Roshen не нарушала украинское законодательство. По её словам, создание офшорной компании было одной из необходимых мер для продажи корпорации Roshen.

«Чтобы провести операцию по продаже корпорации Roshen, о которой неоднократно говорил президент, которую обещал провести и принял для этого необходимые меры, нужно было создать международную холдинговую структуру. Эта структура была настроена на избежание двойного налогообложения, чтобы все налоги полностью были уплачены именно в Украине. Создание этой международной холдинговой структуры было обязательным, так как, согласно Гаагской конвенции 1985 года, по-другому нельзя было передать корпорацию в доверительное управление Ротшильду. Таковы условия конвенции», — добавила Луценко.

При этом украинский политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко не исключает, что из-за скандала с офшорами, президент Порошенко может столкнуться с таким же дипломатическим бойкотом, как и второй президент Леонид Кучма.

«В Украине Порошенко будет придерживаться принципа «это происходит не со мной и не в моей стране». Он будет утверждать, что эти документы сфальсифицированы, ничего не доказывают и, пока он остается во главе государства, никакой политической ценности они не имеют. А вот на международной арене Порошенко станет очень токсичным президентом. Чем больше упоминаний о нем в этих документах, тем сложнее ему будет общаться с себе подобными в западных столицах. Если дело зайдет далеко, Порошенко может столкнуться с дипломатическим бойкотом, как Кучма после убийства Гонгадзе», — заявил Небоженко в комментарии изданию «Гордон».

Политолог также не исключает, что из-за скандала Международный валютный фонд может отказать Украине в выделении очередного транша.

«Было бы очень странно, если бы другие президенты фигурировали в этих документах, а наш оказался бы безнадежно чистым. Тот факт, что он там есть, крайне осложнит позиции нашей страны. Насколько на Западе нас уважают за борьбу с Россией за свою независимость, настолько же и не уважают за то, что мы позволили править Украиной коррупционерам. Это люди, которые довели элитную коррупцию до чудовищных масштабов. Мы лидеры в мире по темпам коррупционного разложения своей страны. Запад впервые может сказать нам прямо: мол, мы не можем давать вам деньги потому, что вы их крадете. Так МВФ разговаривает с вождями-президентами в Африке», — добавил Небоженко.

Украинский политолог Дмитрий Джангиров призвал общество разделываться с коррупционерами-чиновниками «бандеровскими методами».

«В годовщину освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков я нашел формулу примирения нашего общества. А именно: у наших реформаторов должен быть свободный выбор того, кто призовет их самих и их ни разу не коррумпированные семьи к ответу за все их «достижения»: красные партизаны бандеровскими методами или бандеровцы методами красных партизан…», — написал Джангиров в Фейсбуке.

Примечательно, что вице-премьер-министр, министр развития Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС должны немедленно заняться расследованием сокрытия влиятельными в мире людьми своих доходов от уплаты налогов в так называемом «налоговом раю».

«Обнародование международной группой журналистов-расследователей «Райских бумаг» показывает, что проблема «налогового рая» и участие глобальной элиты в сокрытии своего имущества перед национальными налоговыми органами является глобальной проблемой, что касается власти и бизнеса», — сказал Моравецкий.

По его словам, вывод денег в оффшоры — это не построенные больницы и дороги. «Налоговый рай» для избранных — это падение уровня жизни для 99% общества», — уточнил Моравецкий.

Как сообщалось ранее, на Украине правоохранительные органы расследуют причастность президента Порошенко к финансовым махинациям во время проведения тендеров на закупку военной техники. Так, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) расследуют дело о закупке Госпогранслужбой по завышенным ценам бронемашин «Тритон», которые были произведены заводомКузница на Рыбальском (ранее назывался — Ленинская Кузня).

Напомним, предприятие принадлежит президенту Порошенко и народному депутату от «Блока Петра Порошенко» Игорю Кононенко.

По даннымГосударственного реестра судебных решений, 18 октября Соломенский районный суд Киева предоставил детективам НАБУ временный доступ к документам завода. Следствие установило, что в ноябре 2015 г. воинская часть № 1498 подписала два договора с заводом на общую сумму 2,2 млн долл. В рамках договора в декабре 2015 года и марте 2016 года завод передал четыре бронемашины «Тритон». В материалах суда отмечается, что согласно распоряжению Кабмина №439 от 14 мая 2015 года была предусмотрена закупка Харьковским пограничным отрядом 34 единиц «боевых дистанционных модулей» общей стоимостью 161,5 млн грн (5,9 млн долл).

«То есть, стоимость одного боевого дистанционного модуля должна была составлять 4,75 млн гривен (174 тыс долл). Однако фактически стоимость одной единицы закупленного Государственной пограничной службой «Тритон-0103″ составила 14,876 млн грн (552 тыс долл — ред.)», — говорится в судебном решении.

Напомним, 5 ноября OCCRP обнародовал новое журналистское расследование Paradise Papers «Документы райских островов» на основании очередной утечки документов из офшорных фирм о счетах топ-чиновников. Отмечается, что утечка документов произошла из реестров офшорных фирм, которые базируются на Бермудских островах и в Сингапуре, в связи с чем получила название «документы райских островов». Среди бумаг больше всего информации получено из архива юридической компании Appleby, офис которой находится на Бермудских островах и которая считается авторитетным регистратором офшорных кампаний и точно проверяет своих клиентов, обслуживая представителей политической и финансовой элиты со всего мира.

Ранее, в апреле 2016 года репортеры «Слідства.Інфо» опубликовали материал о том, что президент Порошенко владеет оффшорной компанией Prime Asset Partners Limited, которая в августе 2014 года была зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Журналисты отметили, что в декларации за 2014 год Порошенко не упомянул о создании компании за рубежом.