Киев, 6 ноября, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Неизвестные напали на секретаря посольства США на Украине Омара Карденти в центре Киева. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на свой источник.

Нападение

ЧП произошло в ночь на 5 ноября на площади Независимости недалеко от здания Национальной музыкальной академии Украины имени П.Чайковского.

«Пятеро неизвестных напали на второго секретаря посольства США в Украине Омара Карденти», — передает вещатель.

По предварительным данным, американский дипломат не получил серьезных травм.

Причины нападения пока неизвестны.

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