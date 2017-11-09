Москва, 9 ноября, 2017, 09:03 — ИА Регнум. В день очередных кинопремьер ИА REGNUM рассказывает о фильмах, которые выходят на большой экран 9 ноября.

Thomasmachtel В кинотеатре

«Убийство в Восточном экспрессе»

Фильм Кеннета Браны снят по мотивам одной из самых известных детективных историй Агаты Кристи. Перед режиссером стояла непростая задача — сделать картину увлекательной несмотря на то, что многие поклонники писательницы уже знают развязку истории. Для этого, последовав примеру Сидни Люмета, который экранизировал роман в 1974 году, Брана привлек к съемкам звездный актерский состав. Главные роли в фильме сыграли Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Пенелопа Крус и другие.

Цитата из к/ф Убийство в «Восточном экспрессе». Реж. Кеннет Брана. 2017. США Перед поездом

Кроме того, изначально в фильме должна была играть Анджелина Джоли. Однако актриса настаивала на значительных изменениях в сюжете, поэтому студия Fox прервала переговоры, которые длились несколько месяцев.

«Ван Гог. С любовью, Винсент»

Лента Хью Велчмана стала первым полнометражным анимационным фильмом, полностью нарисованным масляными красками на холсте. Сперва постановщики сняли «Ван Гога» как обычное историческое кино, после чего более 120 художников со всего мира перерисовали каждый кадр либо в стиле полотен Ван Гога, либо в черно-белом фотореалистичном стиле.

Цитата из м/ф «Ван Гог. С любовью, Винсент». Реж. Дорота Кобела, Хью Велчман. 2017. Великобритания — Польша После приступа

Ключевыми кадрами фильма стали оригинальные картины художника, прежде всего портреты. На создание столь кропотливой работы ушло более шести лет.

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«Ужин»

Драматический триллер «Ужин» основан на одноименном романе Германа Коха, ставшем мировым бестселлером. Изначально режиссерское кресло хотели отдать американской актрисе Кейт Бланшетт. Однако в итоге оно перешло более опытному кинематографисту Орену Муверману.

Цитата из к/ф «Ужин». Реж Орен Муверман. 2017. США За столом

Особенность ленты в том, что её действие заключается всего в одном вечере. С каждой переменой блюд за совместным ужином главные герои узнают семейные тайны, которые кардинально меняют их жизнь.

«Дело храбрых»

Сюжет картины Джозефа Косински основан на статье Шона Флинна «Нет выхода», напечатанной в журнале GQ. Она повествует о команде пожарных, которые боролись с одним из сильнейших лесных пожаров в истории, произошедшем в июне 2013 года в штате Аризона. Из 19 человек, окруженных огнем, смог выжить лишь один.

Цитата из к/ф «Дело храбрых». Реж. Джозеф Косински. 2017. США Пожар

Ранее Косински работал только с фантастикой. «Дело храбрых» стал первым фильмом режиссера, в основу которого легла реальная история.

«Афера доктора Нока»

Фильм Лоррэйна Леви основан на пьесе Жуля Ромена «Нок, или Чудеса медицины», которая высмеивает агрессивную рекламу и медицинских «дельцов». Произведение не единожды было поставлено на сцене и экранизировано.

Цитата из к/ф «Афера доктора Нока». Реж. Лоррэйн Леви. 2017. США Хорошее настроение

Несмотря на мрачность и едкость первоисточника, Леви решил создать комедию, в которой доктор-мошенник вызывает не неприязнь, а наоборот — расположение и восхищение своей предприимчивостью. Главную роль в фильме исполнил Омар Си, известный по картине Оливье Накаша «1+1» (2011).

«Маленький вампир»

В основу анимационного фильма Ричарда Клауса лег бестселлер немецкой писательницы Ангелы Зоммер-Боденбург, известной по своим рассказам для самых маленьких. Как и печатное произведение, мультфильм ориентирован на детскую аудиторию. Об этом говорит не только занимательный сюжет с хеппи-эндом, но и графика. Потусторонние существа здесь не выглядят как страшные монстры, а напротив — вызывают симпатию и не способны испугать маленького зрителя.

Цитата из м/ф «Маленький вампир» Рихард Клаус, Карстен Килерих. 2017. Нидерланды — Германия — Дания — Великобритания Симпатия

В этом плане создатели мультфильма следуют неоднозначной тенденции изображать изначально злых и враждебно настроенных к человеку существ безобидными и даже симпатичными.

Ранее серия книг Зоммер-Боденбург о вампирах уже была экранизирована и нашла своё отражение в фильме Ули Эделя «Вампирёныш» (2000).

«Еретики»

Фильм рассказывает о действиях сектантов, жертвой которых стала главная героиня картины. Однажды она очнулась на жертвенном алтаре в окружении трупов своих похитителей. Спустя пять лет девушка узнает, что это было только начало ритуала, в котором ей предстоит исполнить роль жены Сатаны.

Цитата из к/ф «Еретики». Реж. Чад Арчибальд. 2017. Канада Ужас

Это вторая главная роль сербской актрисы Нины Кири в фильме ужасов от компании Black Fawn Films после съемок в картине Коди Калахана «Выпусти её» (2016).

«Женись на мне, чувак»

Фильм стал первой полнометражной режиссерской работой Тарека Будали и первоначально носил название «Брак». Съемки картины заняли всего один месяц и проходили в июле 2016 года.

Цитата из к/ф «Женись на мне, чувак». Реж. Тарек Будали. 2017. Франция Друзья

Комедия рассказывает о марокканском студенте, который не сдал вступительный экзамен в вуз и вынужден покинуть Францию. Единственный шанс остаться в стране — заключить фиктивный брак, однако, как назло, студент не может найти ни одного подходящего варианта. В конце концов ему на помощь приходит лучший друг.

«Рок»

Фильм «Рок» стал дебютом для режиссера Ивана Шахназарова, сына известного постановщика Карена Шахназарова. Картина снята в непривычном для российского кинематографа жанре роуд-муви и была представлена в основной конкурсной программе фестиваля «Кинотавр-2017».

Цитата из к/ф «Рок». Реж. Иван Шахназаров. 2017. Россия В пути

В основе сюжета — путешествие новоиспеченных друзей-музыкантов в Москву, где их ожидает выступление на радио. Дорога в столицу превращается в настоящее приключение: стычка с полицией и религиозной сектой, пожар, перестрелка и другие перипетии.

«Тетраграмматон»

Еще один режиссерский дебют — «Тетраграмматон» Клима Козинского. Фильм создан совместными усилиями российских, израильских и украинских кинематографистов и выполнен в необычном жанре кинокомикса.

Цитата из м/ф «Тетрагамматон». Реж. Клим Козинский. 2017. Россия — Украина — Израиль Выстрел

Кант, Хайдеггер, Гегель, Шопенгауэр, Фуко и другие известные философы представлены в картине супергероями, которым предстоит встретиться с пришельцами, расследовать убийства и участвовать в смертельных схватках, при этом постигая законы мироздания.

«Тёмная ночь»

Фильм Тима Саттона основан на реальных событиях, которые произошли в американском городе Орора. На полуночном показе картины «Темный рыцарь: Возрождение легенды» стрелок открыл огонь по зрителям. В результате погибли 12 человек, еще около 70 получили ранения.

Цитата из к/ф «Тёмная ночь». Реж. Тим Саттон. 2016. США Стрелок

Съемки фильма длились всего 16 дней, а черновой монтаж был закончен спустя три недели. Несмотря на такие сжатые сроки, картина стала триумфатором Венецианского кинофестиваля и фестиваля независимого кино «Сандэнс» в США.