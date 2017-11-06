Киев, 6 ноября, 2017, 16:12 — ИА Регнум. В Киеве протестующие избили советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает «Обозреватель».

Mykola Vasylechko Зорян Шкиряк

Сегодня Высший специализированный суд Украины рассматривает апелляционную жалобу на приговор украинскому пограничнику Сергею Колмогорову, осужденному за убийство.

Колмогоров в сентябре 2014, неся дежурства на блокпосту в Мариуполе, открыл огонь по автомобилю, который пытался прорваться через блокпост. В результате инцидента погибла женщина — жена водителя. В конц октября 2017 года Колмогорова приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство. Сегодня слушается апелляция на приговор.

Шкиряк пришел к зданию суда, где проходил митинг в поддержку Колмогорова. Советник министра внутренних дел заявил, что также пришел поддержать осужденного.

Однако, у входа в здание суда Шкиряка окружили около сотни человек. Протестующие начали избивать советника министра, выкрикивая: «Наконец мы до тебя добрались!»

Украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой видно, как Шкиряка хватают за одежду, бьют руками по голове и отталкивают к стене. Данные действия сопровождаются грубыми ругательствами в адрес Шкиряка.