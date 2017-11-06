Калининград, 6 ноября, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Калининградская область вновь оскандалилась историей с географией. Накануне региональные власти поздравили тружеников тыла с Днем народного единства, прислав адресные открытки с картой России, где нет Калининградской области, Крыма и Курильских островов России.

Савин А. С Карта Калининградской области

«Желаю Вам мира и благополучия в семье, крепкого здоровья и новых достижений на благо отечества!» — говорится в тексте открытки за подписью губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Начальник пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что это «чисто полиграфическая история», и «ничего политического в ней нет».

«Нет никакой подставы. Есть министерство социального развития, они в рамках контракта заказывают каждый год подобного рода открытки на День народного единства. Это чистый брак подрядчика. Анжелика Валерьевна (министр социального развития Калининградской области Анжелика Майстер. — ИА REGNUM ) в курсе, завтра, в первый рабочий день, устроит разборки с подрядчиком, который, мягко говоря, допустил непростительную оплошность».

«Это к вопросу о профессиональности наших дизайнеров. Это чисто полиграфическая история, ничего политического в ней нет», — сказал Лысков. О том, как и почему областная власть политически одобрила этот «полиграфический брак» и подтвердила его политическое значение подписью губернатора, остаётся только догадываться. Особенно важно, что власть Калининградской области распространяет карту России без Калининградской области, то есть без той территории, за которую она несёт персональную ответственность перед Россией.

Напомним, пару месяцев подобный скандал произошел в Ханты-Мансийском автономном округе, где от имени губернатора Натальи Комаровой первоклассникам подарили учебники с картой, где Калининград не был включен в состав России, а Крым являлся украинским. Тогда чиновники Югры также объяснили ошибку «техническим сбоем».

ИА REGNUM дополняет, что в прошлом году День народного единства в Калининграде также ознаменовался политико-географическим скандалом. Организаторы регионального форума национального единства «Мы вместе!» вывесили логотип форума в виде карты Калининградской области, «состоящей» из флага Германии и Польши.