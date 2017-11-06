Санкт-Петербург, 6 ноября, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Полиция в Петербурге задержала около 15 человек на акции, посвященной столетию Октябрьской революции, передает 6 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Карина Саввина ИА REGNUM Задержания активистов «Другой России» у БКЗ «Октябрьский»

Как сообщил ранее сопредседатель незарегистрированной партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев, активисты пытались согласовать в Смольном шествие по Лиговскому и Невскому проспекту от БКЗ «Октябрьский» до Дворцовой площади, но получили отказ.

«Другороссы» решили всё равно собраться у БКЗ и попытаться дойти по тротуарам до Невского проспекта. В 14:00 у концертного зала уже дежурили полсотни полицейских и бойцов ОМОН Росгвардии, несколько автомобилей ГУ МВД и шесть автозаков, часть из которых была замаскирована под обычные маршрутки.

Полицейский предупредил в мегафон, что люди, собравшиеся на ступенях БКЗ и ничего пока не предпринимавшие, воспринимаются полицией как участники несанкционированной акции, и попросил всех разойтись.

Около 14:15 на крыше дома №38 по Лиговскому проспекту появились люди, которые вывесили красный баннер с лозунгом «Ильич, проснись, они **** (обнаглели)!».

В этот же момент полиция решила взять в кольцо собравшихся, которые сразу принялись скандировать «Революция!» и развернули красный флаг. В полицейских машинах оказались около восьми человек.

Еще пара десятков человек, включая журналистов, остались мирно стоять на ступенях, но правоохранители вычленили из них шестерых и спустя несколько минут также увели в автозаки. Задержанные не сопротивлялись.

Позднее по рации раздалось указание ловить мужчину «в капюшоне», удалявшегося по 4-й Советской улице, и полицейские чуть не задержали строителя в спецовке, который занимается ремонтом БКЗ и направлялся на участок работ. После проверки документов его отпустили, но несколько полицейских, осознав свою ошибку, ринулись в погоню по 4-й Советской и все же приволокли обратно мужчину в черной куртке и меховом капюшоне.

Пожилые петербурженки, которые стали невольными свидетелями происходящего, громко выражали свое возмущение действиями сотрудников правопорядка.

«Он даже слова дурного не сказал, человек просто шел, куда вы его тащите?» — недоумевали они, после чего сравнили полицейских со жнецами. — Им «жатвы» не хватает, мало «урожая», так будут за два квартала бежать, чтобы задержать кого-то».

К 14:30 шестеро полицейских забрались на крышу дома №38 по Лиговскому проспекту и сорвали баннер, призывавший Владимира Ленина пробудиться.

Добавим, что представителям КПРФ власти Петербурга согласовали шествие от площади Ленина у Финляндского вокзала до крейсера «Аврора» в 18:00 7 ноября.