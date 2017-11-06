Киев, 6 ноября, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Сегодня, 6 ноября, министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак осуществляет визит в Таиланд. Глава оборонного ведомства принял участие в торжественной церемонии открытия Азиатской выставки «Оборона и безопасность-2017».

Copyleft Танк «Оплот «

Как сообщает пресс-служба минобороны Украины, в этом году выставку посетят более 200 делегаций из разных стран мира. Отмечается, что Полторак посетил стенды, которые представлены украинскими производителями вооружений.

После этого в Бангкоке украинский министр обороны провел переговоры с вице-премьер-министром обороны Таиланда Правитом Вонгсувоном и главнокомандующим королевской тайской армии Чалермчаи Ситтисартом. Во время встречи Полторак проинформировал о реформах, которые проводятся в украинской армии и оборонно-промышленном комплексе.

«В последнее время в Украине открылись и работают новые конструкторские бюро, и уже завтра мы готовы представить новую технику — БТР-4 Е, которую мы усовершенствовали по результатам испытаний», — сказал Полторак.

Министр обороны пригласил своего коллегу посетить Украину и воочию увидеть изменения, происходящие в армии и стране в целом.

«Мы готовы к сотрудничеству в оборонно-промышленной сфере и других вопросах двусторонней деятельности», — добавил Полторак.

В свою очередь вице-премьер Таиланда Вонгсувон сказал, что рассмотрит возможность своего визита на Украину или визита представителей тайской армии.

«Мы будем продолжать наше сотрудничество как в рамках договорных отношений, которые были заключены ранее, так и в других вопросах. В частности, в сфере технического обслуживания техники и вооружения», — сказал Вонгсувон.

Напомним, в июне 2017 года харьковский завод имени Малышева (Украина) отправил в Таиланд пятую партию новых украинских боевых танков «Оплот-Т» в составе пяти машин.

В октябре 2017 года Украина отправила шестую партию из пяти танков. Поставка осуществлена в рамках заключенного в 2011 году контракта объемом свыше $240 млн. Согласно контракту, Украина должна была завершить поставку танков до конца 2015 года. Руководство «Укроборонпрома» неоднократно заявляло о сложности производства танков «Оплот» и привлекло для производства частные предприятия. Общая цифра поставленных на этот момент танков по тайскому контракту составила 30 из 49 танков. Таким образом, украинская сторона сорвала контрактные сроки. В Таиланде ожидали окончания контракта в октябре 2017 года.

В то же время пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром» пока не прокомментировала на своем сайте информацию о срыве военного контракта с Таиландом. В компании отметили, что главная задача, которую поставил перед собой «Укроборонпром» в рамках выставки «Defense & Security-2017» — всесторонне расширять сотрудничество, прежде всего с Королевством Таиланд — страной, у которой на вооружении находится техника украинского производства.

«Запланировано большое количество переговоров с представителями других стран. На стенде концерна представлены модели высокотехнологичной продукции ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины», — информирует пресс-служба 6 ноября.

По данным ГП «Укроборонпром», на выставке свои разработки представляют предприятия: ГК «Укрспецэкспорт», ГП «Укроборонсервис» и «ДЗТИП Промоборонэкспорт» — экспорт и импорт продукции, услуг военного и двойного назначения.

Кроме того, в июле 2017 года ГП «Завод Малышева» в Харькове посетил генеральный секретарь обороны Пакистана генерал-лейтенант Замер уль Хасан Шах. Пакистанская делегация ознакомилась с производством современных украинских бронемашин и танков. В интервью изданию «Слово и Дело» посол Пакистана в Украине Атар Аббас заявил о желании Пакистан закупить более сотни танков «Оплот».

"Это касалось закупок тяжелой техники и ее технического обслуживания, в частности, танков «Аль-Халид». Несколько месяцев назад подписано Соглашение о совместном производстве двигателей для танка «Аль-Халид» и военных вертолетов. Все производство будет осуществляться на пакистанской территории», — сказал посол Пакистана.

Как сообщалось ранее, в январе 2017 года таиландская газета Bangkok Post, со ссылкой на главнокомандующего вооруженными силами страны Чалермчаи Ситтисата, сообщила, что Таиланд может отказаться от украинских танков «Оплот-Т» в связи с задержкой выполнения контракта, и вместо «Оплотов» будут приобретаться китайские танки VT-4. При этом генерал заявил, что проблема с поставкой возникла в связи со сложной внутриполитической ситуацией в Украине.