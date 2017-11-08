Москва, 9 ноября, 2017, 01:11 — ИА Регнум. Новый американский запрет для бизнесменов США сотрудничать с Россией в арктических шельфовых проектах комментирует в интервью корреспонденту ИА REGNUM Анне Гороховой генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Константин Симонов

Запрет касается российских физических и юридических лиц, которые внесены или будут внесены в американский санкционный список, и относится к экспорту и реэкспорту товаров, услуг (кроме финансовых) и технологий, направленных на поддержку разведки или добычи в рамках глубоководных, арктических шельфовых или сланцевых проектов. Однако крупные американские компании — ConocoPhillips, Chevron Corporation — отказались от участия в российских проектах еще до введения первых санкций. Вместе с тем ExxonMobil (оштрафованная в этом году за сотрудничество с Россией на несерьезные для этой фирмы $2 млн), напоминает Симонов, уже около 20 лет участвует в шельфовом проекте «Сахалин-1», свернула некоторые новые проекты, но полностью уходить не собирается. Есть и другие кампании, например Halliburton, поставляющая услуги и технологические решения для всех этапов эксплуатации месторождений.

«Помимо этого, американские акционеры зачастую имеют крупные пакеты акций в компаниях других стран. Большинство акций той же Schlumberger, которую часто называют французской, принадлежит американцам. В общем-то, американские бизнесмены и не думают покидать Россию», — говорит Константин Симонов, считающий, что санкции не представляют особого риска для смелых компаний.

Кроме того, формулировки новой американской поправки допускают различные толкования, и мощный юрист способен отстоять позицию мощной же компании. В качестве примера можно привести уже упомянутый «Сахалин-1»: санкции налагаются только на те проекты, которые реализованы после их принятия, поэтому неизвестно, подпадет ли данный проект под ограничения. Новые санкции направлены именно против «трусливых» компаний, сворачивающих даже такие проекты, которые можно защитить.

«Но нельзя считать, что Америка наложила запрет на работу во всей российской нефтегазовой области», — уверен Симонов.

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