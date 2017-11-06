Симферополь, 6 ноября, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский заявил, что планы украинских властей по дискредитации полуострова своевременно вскрыты. Об этом Полонский заявил в интервью РИА Новости сегодня, 6 ноября.

ИА REGNUM Крымский полуостров

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Украину и страны Запада в развязывании масштабной информационной войны против полуострова. При этом Аксенов отметил, что в этой войне используются крымчане, которые ранее покинули полуостров.

Теперь Полонский рассказал, что на Украине в Киевской области создан специальный центр, который развертывает широкомасштабную кампанию по дискредитации Крыма, а также Российской Федерации в целом.

По словам Полонского, этот центр курируют украинские и западные спецслужбы. Он отметил, что кампания по дискредитации Крыма уже видна на страницах различных интернет-изданий и в социальных сетях.

«Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы эту угрозу нейтрализовать. Все, кто задействованы в этой схеме, они все уже проявились, поэтому этих товарищей давно идентифицировали», — сказал вице-премьер.

Всю эту кампанию Полонский считает заранее обреченную на провал. Задача властей Крыма была в том, чтобы вовремя вскрыть эту кампанию, что и было сделано весьма успешно.