Токио, 6 ноября, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал инцидент со стрельбой в баптистской церкви в штате Техас «актом зла». Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Этот акт зла произошёл в тот момент, когда жертвы и члены их семей находились в святом для них месте», — заявил Трамп.

Также президент США выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате этого нападения.

«Мы не можем подобрать слов для того, чтобы описать ту боль и горе, которое испытываем, мы не можем себе представить то, что чувствуют в данный момент те, кто потерял своих близких», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший военнослужащий ВВС США Дэвин Патрик Келли устроил стрельбу в баптистской церкви города Сазерленд-Спрингс в американском штате Техас.

По последним данным, жертвами нападения стали по меньшей мере 26 человек. Известно, что один из местных жителей оказал стрелку сопротивление, взяв оружие дома.

Также известно, что полиция обнаружила тело стрелка в салоне его автомобиля. Полиция выясняет, было ли это самоубийство или его застрелил местный житель.