Москва, 6 ноября, 2017, 05:26 — ИА Регнум. На улице Складочной произошел пожар в помещении для бытовых нужд. Об этом 6 ноября сообщает пресс-центр Главного управления МЧС России по Москве.

Stroypuls.ru Пожар

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 02:25. Спасатели, прибывшие по адресу улица Складочная, дом 1, строение 18, обнаружили, что на пустыре горит бытовка.

Площадь возгорания составила около 12 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован в 02:39.

На месте пожара были обнаружены тела шести человек, передает АГН «Москва». Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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