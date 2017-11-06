Эр-Рияд, 6 ноября, 2017, 05:01 — ИА Регнум. Награду в $30 млн получит тот, чья информация поможет задержать лидера йеменских мятежников Абдель Малека аль-Хуси. Вознаграждение готовы выплатить власти Саудовской Аравии, передает телеканал Al Arabiya.

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В королевстве составлен список, включающий 40 активных деятелей шиитского движения «Ансар Аллах». Речь идет в основном о лидерах хуситов и полевых командирах шиитских вооруженных отрядов, которых Эр-Рияд считает террористами.

Денежное вознаграждение от $5 млн до $30 млн предусмотрено за сведения, с помощью которых будет «обезврежен» какой-либо из фигурантов списка. Так, $20 млн — награда за «наводку» на ближайшего соратника аль-Хуси — Салеха ас-Самада.

Напомним, с 2014 года Йемен находится в состоянии гражданской войны. Одна сторона конфликта — повстанцы-хуситы из «Ансар Аллах» и военные, лояльные бывшему президенту страны Али Абдалле Салеху, вторая — армия и ополчение, действующие на стороне йеменского лидера Абд Раббу Мансура Хади.

В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Эр-Рияд выступает на стороне правительства Йемена.

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