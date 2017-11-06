* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 6 ноября, 2017, 04:36 — ИА Регнум. Лидер террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади бежал с территории Ирака в Сирию. Об этом сообщает египетское издание Addustour, ссылаясь на источники в иракской разведке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Такси

По данным источника, 3 ноября аль-Багдади покинул район Рава провинции Анбар и пересек границу Сирии. Отмечается, что при этом он воспользовался «желтым такси» и направлялся, вероятно, в Дейр-эз-Зор.

Главарь исламистов понимал, что далее оставаться в Раве ему опасно. Перемещение на такси он выбрал, так как счел такой способ лучшим, чтобы не быть замеченным, пояснил источник.

Читайте также: В Дейр-эз-Зоре сирийские военные нашли автомобиль с химическими снарядами

Напомним, в 2014 году сирийский город Дейр-эз-Зор оказался под контролем боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В сентябре 2017 года блокада города была прорвана сирийской армией при поддержке ВКС России. В начале ноября правительственные силы и их союзники освободили город от боевиков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее СМИ не раз объявляли аль-Багдади погибшим. Так, сообщалось о его гибели под Раккой 28 мая 2017 года, наступившей в результате бомбардировки российских ВКС.

Однако позже, 28 сентября, членами группировки была опубликована аудиозапись, якобы сделанная аль-Багдади. Из того, какие темы затронул в своем обращении главарь террористов, следует, что он жив и следит за событиями. В частности, аль-Багдади говорил о референдуме в Иракском Курдистане и военных неудачах группировки.

Читайте также: Лидер ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может вновь оказаться живым — Der Spiegel